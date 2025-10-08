 Cristiano Ronaldo tapo pirmuoju futbolininku milijardieriumi

Cristiano Ronaldo tapo pirmuoju futbolininku milijardieriumi

2025-10-08 20:04
Živilė Aleškaitienė (DPA)

Cristiano Ronaldo tapo pirmuoju futbolo žaidėju milijardieriumi, pranešė „Bloomberg“.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo / Reuters nuotr.

40 metų futbolininko grynojo turto vertė pagal „Bloomberg“ milijardierių indeksą, naudojamą vertinant turtingiausius pasaulio žmones, siekia 1,39 mlrd. dolerių.

Vertinant C. Ronaldo turtą atsižvelgiama į karjeros pajamas, investicijas ir paramos sutartis.

2022 metais persikėlęs į Saudo Arabijos profesionalų lygos komandą „Al-Nassr“, jis pasirašė sutartį, kaip pranešama, už 237 mln. dolerių metinį atlyginimą, o vėliau pasirašė dar vieną sutartį, pagal kurią klube liks iki 2027 m.

Jis taip pat yra sudaręs rėmimo sutartį su „Nike“, kuri siekia 17,9 mln. dolerių per metus.

 

 

Šiame straipsnyje:
Cristiano Ronaldo
futbolininkas milijardierius
Al-Nassr
Saudo Arabija

