Saudo Arabijos vadovaujama koalicija smogė Jemenui

Aidaroso Alzubidi vadovaujama Pietų pereinamoji taryba (STC) praėjusį mėnesį užgrobė didelę teritorijos dalį, bet Saudo Arabijos vadovaujama koalicija ir sąjungininkų Jemeno pajėgos privertė ją trauktis.
Jis turėjo atvykti į Rijadą į derybas, kuriomis siekiama nutraukti smurtą, tačiau jo lėktuvas vėlavo, o išskrendant jo orlaivyje jau nebuvo.
Pasak koalicijos, A. Alzubidi pabėgo ir sutelkė dideles pajėgas savo gimtojoje ad Dalio gubernijoje pietvakarių Jemene, kai neatvyko į derybas Rijade.
Jemeno prezidento vadovybės taryba, kuriai priklauso vykdomoji valdžia ir kuri jungia konkuruojančias frakcijas, paskelbė apie A. Alzubidi nušalinimą ir apkaltino jį išdavyste.
Trečiadienį į ad Dalę buvo smogta daugiau kaip 15 kartų, per oro smūgius žuvo keturi žmonės, naujienų agentūrai AFP pranešė du ligoninės šaltiniai.
Pastarosiomis savaitėmis smurtas tarp JAE remiamos STC ir Saudo Arabijos palaikomų pajėgų suintensyvėjo Adeno apylinkėse, kur įsikūrusi Jemeno tarptautiniu mastu pripažinta vyriausybė. 2014 metais ją iš Sanos išstūmė Irano remiami husių sukilėliai.
Dėl STC pajėgų pažangos ir Saudo Arabijos atsako pašlijo Rijado santykiai su JAE.
A. Alzubidi „pabėgo į nežinomą vietą (...) išdalijęs ginklus ir šaudmenis dešimtims elementų Adeno teritorijoje“, pareiškime teigė koalicijos atstovas spaudai generolas majoras Turki al Malki (Turkis Malkis).
Koalicija surengė naujus smūgius, kad neleistų A. Alzubidi eskaluoti konflikto ir išplėsti jį į ad Dalės guberniją, sakė jis.
Vienas STC pareigūnas AFP sakė, kad A. Alzubidi nusprendė nesijungti prie delegacijos, skrendančios į Saudo Arabiją deryboms, sužinojęs, kad jo bus paprašyta išformuoti savo grupę.
Vėliau STC pareiškė, kad prarado ryšį su delegacija po jos atvykimo į Rijadą, ir išreiškė didelį susirūpinimą.
„Dėl to kyla rimtų klausimų, kuriuos reikia skubiai išsiaiškinti“, – sakė STC.
Grupė teigė, kad A. Alzubidi toliau eina savo pareigas Adene, ir paragino Saudo Arabijos vadovaujamą koaliciją nutraukti antskrydžius. Ji sakė, kad tebėra atvira deryboms.
„Sunkūs nusikaltimai“
Prezidento vadovybės taryba paskelbė apie A. Alzubidi nušalinimą ir apkaltino jį įvykdžius ne vieną nusikaltimą, įskaitant išdavystę ir dalyvavimą ginkluotame sukilime.
„Nustatyta, kad (A. Alzubidi) piktnaudžiavo teisėta Pietų misija ir pasinaudojo ja, kad įvykdytų sunkius nusikaltimus prieš civilius gyventojus pietinėse gubernijose“, – sakoma pranešime.
Per Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos smūgius į separatistų pozicijas ir susirėmimus vietoje žuvo daugiau kaip 100 žmonių.
Saudo Arabija ir JAE ilgą laiką rėmė konkuruojančias frakcijas susiskaldžiusioje Jemeno vyriausybėje, nors iš pradžių suvienijo jėgas Saudo Arabijos vadovaujamoje karinėje koalicijoje prieš husių judėjimą.
Vienas Adeno saugumo pareigūnas AFP sakė, kad užduotis užtikrinti Adeno saugumą buvo pavesta pajėgoms ir Adeno policijai, kurias visas kontroliuoja STC viceprezidentas ir prezidento vadovybės tarybos pirmininko pavaduotojas. Abdulrahmanas al Mahrami.
Šios pajėgos buvo dislokuotos gatvėse ir vyriausybiniuose pastatuose, įskaitant prezidentūrą, sakė pareigūnas.
Kitas saugumo pareigūnas AFP sakė, kad prieš dvi dienas STC evakavo savo būstinę Adene ir perkėlė savo televizijos kanalo veiklą į nežinomą vietą, nes baiminosi Saudo Arabijos bombardavimo.
Praėjusią savaitę separatistų pajėgoms užgrobus išteklių turtingą Chadramauto provinciją, besiribojančią su Saudo Arabija, A. Alzubidi paskelbė dvejus metus truksiantį perėjimą prie naujos valstybės – „Pietų Arabijos“ – sukūrimo Jemeno pietuose.
