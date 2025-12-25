Saudo Arabija ragina Jemeno separatistus atiduoti užgrobtą teritoriją

Separatistinė Pietų pereinamoji taryba (STC) yra Jemeno tarptautiniu mastu pripažintos vyriausybės, kurią sudaro grupuotės, vienijamos opozicijos Irano remiamiems husiams, valdantiems didžiąją dalį šalies šiaurės, dalis.
Šį mėnesį Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) remiama STC, siekianti atgaivinti buvusią nepriklausomą Pietų Jemeno valstybę, užėmė didelę šalies dalį, išstumdama kitas vyriausybės pajėgas ir jų sąjungininkus, taip sukeldama atsiskyrimo ir tolesnio nestabilumo baimę.
„Saudo Arabijos Karalystė atkreipia dėmesį į tai, kad kariniai judėjimai gubernijose, kuriuos neseniai vykdė Pietų pereinamoji taryba, buvo vykdomi vienašališkai, be Prezidento vadovybės tarybos (PLC) pritarimo ir nederinant su koalicijos vadovybe“, – sakoma Saudo Arabijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime.
„Šie judėjimai lėmė nepagrįstą eskalaciją, kuri pakenkė Jemeno tautos interesams su visais jos segmentais“, – pridūrė ji.
„Karalystė tebesitiki, kad visuomenės interesai nugalės Pietinei pereinamajai tarybai skubiai ir tvarkingai nutraukus eskalaciją ir išvedus savo pajėgas iš dviejų gubernijų“, – pridūrė ji.
Saudo Arabijos ir Emyratų karinė delegacija šio mėnesio pradžioje lankėsi Adene derybose, kad paprašytų STC grąžinti dvi provincijas, kurias ji neseniai užėmė, sakoma pareiškime ir priduriama, kad Saudo Arabijos pastangos deeskaluoti padėtį tęsiasi.
Tuo metu artimas STC šaltinis naujienų agentūrai AFP sakė, kad delegacija paprašė jų pasitraukti iš naujai užgrobtos teritorijos, tačiau grupuotė atsisakė.
Jemeno vyriausybė ir jai vadovaujantis aštuonių narių PLC yra susiskaldę tarp karalystės remiamų veikėjų ir separatistų bei jų sąjungininkų, kuriuos remia JAE.
Jau 11 metų Jemene vykstančiame kare Irano remiami sukilėliai priešinasi tarptautiniu mastu pripažintai vyriausybei, kurią remia Saudo Arabijos vadovaujama koalicija, kuriai priklauso ir JAE.
