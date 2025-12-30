Benedikto Vanago kelionė į Saudo Arabiją neapsiėjo be netikėtumų

Raudonosios jūros uoste Benedikto Vanago laukė netikėtumas – transportavimo metu kažkas įvažiavo į serviso sunkvežimį. Apgadintos vairuotojo pusės durelės ir veidrodėlis.
„Panašu, kad mūsų sunkvežimį kliudė kita gabaritinė technika. Tokie dalykai niekada nėra smagu, bet mūsų greičiui tai tikrai netrukdys. Grįžę į Lietuvą sutvarkysime“- sakė keturioliktąjį kartą Dakare startuojantis B. Vanagas.
Nors ilga kelionė garantavo mažai miego ir nuolatinį nepatogumą keičiant transporto priemones, ekipažas juda link šios dienos tikslo. Šiuo metu komanda jau yra pasiekusi bivaką, kur įsirenginėja techninio aptarnavimo bazę ir praleis čia visą savaitę.
Iki Dakaro lieka 3 dienos
Sausio 3 d. startuosiantis Dakaro ralis finišuos sausio 17-ąją. Tiek startas, tiek finišas numatyti Janbu uostamiestyje, Raudonosios jūros pakrantėje.
Sausio 1 ir 2 dienomis numatyti technikos testai – pirmieji kilometrai dykumoje. Sausio 3-ąją laukia Dakaro ralio atidarymo ceremonija ir Podiumas bei Prologas.
Šiemet pilotas B. Vanagas ir navigatorius Aisvydas Paliukėnas startuoja 216-uoju numeriu. B. Vanagas yra daugiausiai kartų Dakare startavęs bei aukščiausią rezultatą automobilių kategorijoje pasiekęs lietuvis.
