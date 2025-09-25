Zalužnas įvardijo Ukrainos pergalės prieš Rusiją sąlygą

Diplomatas pabrėžė, kad būtent tai ir yra „minimali valstybės išlikimo programa“.
V. Zalužnas akcentavo, kad Ukrainos atsparumas sekinančiame kare visiškai priklauso nuo padėties fronte, kurią lemia keli veiksniai. Svarbiausias jų – naujausių technologijų kūrimas ir diegimas.
„Greitas šių technologijų įsisavinimas, praktinis išbandymas ir jų panaudojimo masto didinimas leis mums išsivaduoti iš pozicinio akligatvio anksčiau, nei tai padarys mūsų priešai“, – pažymėjo buvęs Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas, kurį cituoja naujienų portalas UNIAN.
Pasak buvusio kariuomenės vado, Ukraina trūkstamus išteklius kompensuoja inovacijomis, taip Rusijai padarydama neproporcingų nuostolių. Tuo pat metu Rusija jau bando pakeisti šią tendenciją.
„Ukrainos pranašumas slypi jos žmonėse, kurie ne tik sustabdė priešą, bet ir pavertė šalį inovacijų centru mūšio lauke“, – pridūrė V. Zalužnas.
Diplomatas pabrėžė, kad inovacijos formuos tvaraus pasipriešinimo strategiją net ir ilgai besitęsiančiame kare. Jos padės Ukrainai prisitaikyti ir paversti konfliktą beprasmiu Rusijai, operaciniu požiūriu.
„Labai svarbu perimti ir išlaikyti technologinę iniciatyvą, verčiant Rusiją prisitaikyti, atlaikyti spaudimą ir gintis“, – reziumavo V. Zalužnas.
Generolas V. Zalužnas ukrainiečių kariuomenei vadovavo nuo pat rusų invazijos pradžios iki 2024 m. vasario, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis jį atleido iš Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado pareigų, o vėliau paskyrė ambasadoriumi Londone.
Prezidentas V. Zelenskis buvusiam Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiajam vadui V. Zalužnui yra suteikęs Ukrainos didvyrio vardą.