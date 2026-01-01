Meloni: atėjo laikas ES kalbėtis su Rusija

„Manau, kad atėjo laikas Europai kalbėtis su Rusija“, – naujametinėje spaudos konferencijoje sakė kraštutinių dešiniųjų lyderė.
„Nes jei Europa nuspręstų dalyvauti šioje vykstančių derybų fazėje, kalbėdamasi tik su viena iš dalyvaujančių šalių (...), jos teigiamas indėlis būtų ribotas“, – teigė ji.
Ji teigė, kad sutinka su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, kuris gruodį pareiškė, kad Europai būtų naudinga atnaujinti dialogą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu dėl karo Ukrainoje.
Kadangi ES ir Rusijos kontaktai buvo sustabdyti Maskvai 2022 metų vasarį pradėjus invaziją į Ukrainą, Vašingtonas ėmėsi vadovauti deryboms dėl karo pabaigos.
Tai privertė Europos lyderius desperatiškai stengtis įtakoti JAV prezidento Donaldo Trumpo pastangas.
G. Meloni teigė, kad sunku žinoti, kas iš ES pusės dalyvaus derybose.
„Šią problemą turime nuo pat derybų pradžios. Kalba daug balsų, egzistuoja daug formatų“, – sakė ji.
„Štai kodėl aš visada pasisakiau už specialiojo Europos pasiuntinio Ukrainos klausimu paskyrimą (...) – kas nors, kas apibendrintų, leistų mums kalbėti vienu balsu“, – pridūrė G. Meloni.
Tačiau ji teigė, kad dar per anksti kalbėti apie Rusijos sugrąžinimą į išsivysčiusių šalių Didžiojo septyneto (G-7) grupę, kuri anksčiau buvo vadinama Didžiuoju aštuonetu.
„Šiandien man atrodytų neįmanoma, kad, tarkime, Rusija prisijungtų prie G-7“, – sakė ji.
G. Meloni yra ištikima Ukrainos rėmėja nuo pat plataus masto karo pradžios.