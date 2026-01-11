„Politico“: Zelenskis žada naujas operacijas prieš Rusiją

„Kai kurias operacijas rusai jau pastebėjo. Kai kurios vis dar vyksta, – šeštadienį vakare savo kalboje sakė V. Zelenskis. – Be to, daviau leidimą vykdyti naujas operacijas.“
V. Zelenskio teigimu, Ukrainos veiksmai apima smūgius priešo užnugaryje ir specialias priemones, kurių tikslas – susilpninti Rusijos gebėjimus tęsti karą. „Mes aktyviai ginamės ir kiekviena Rusijos netektis priartina karo pabaigą“, – sakė jis.
Jis atsisakė suteikti daugiau informacijos, sakydamas, kad apie tam tikras operacijas viešai kalbėti „dar per anksti“, tačiau pabrėžė, kad Ukrainos saugumo tarnybos ir specialiosios pajėgos veikia efektyviai.
Kyjivui dedant pastangas sumažinti Rusijos galimybes pulti, Ukrainos pajėgos šeštadienio naktį užpuolė Žutovskajos naftos saugyklą Rusijos Volgogrado regione, socialiniuose tinkluose pranešė Generalinis štabas.
V. Zelenskio komentarai pasigirdo praėjus savaitei po to, kai Rusija ėmė intensyviau pulti Ukrainos energetikos infrastruktūrą ir dėl to Zaporižios bei Dnipropetrovsko regionai per šalčius liko be elektros ir šildymo.
Sostinėje per naujus išpuolius žuvo mažiausiai keturi žmonės, dar 25 buvo sužeisti. Maždaug pusei daugiabučių namų mieste liko be elektros ir šildymo, miesto meras paragino išvykti galinčius gyventojus tą ir padaryti.
Be to, ketvirtadienį vykusio masinio apšaudymo metu Rusija į Ukrainos Lvovo regioną paleido branduolinį užtaisą nešti gebančią balistinę raketą „Oreshnik“, kurios taikinys buvo netoli ES ir NATO sienos.
Generalinis štabas: Ukrainos pajėgos smogė „Lukoil“ naftos gręžiniams Kaspijos jūroje
Ukrainos gynybos pajėgų padaliniai smogė Rusijos naftos bendrovės „Lukoil“ gręžimo platformoms Kaspijos jūroje ir priešo oro gynybos padaliniui. Pasak UNIAN, apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.
Pažymima, kad kalba eina apie „Lukoil“ priklausančias V. Filanovskio, J. Korčagino ir V. Graiferio gręžimo platformas Kaspijos jūros akvatorijoje.
„Šie objektai naudojami Rusijos okupacinės armijos aprūpinimui. Užfiksuoti pataikymai. Žalos mastas tikslinamas“, – pabrėžė Generalinis štabas.
Be to, Generalinio štabo duomenimis, gynybos pajėgos sunaikino priešlėktuvinio raketų komplekso „Buk-M3“ paleidimo įrenginį Baraničevo gyvenvietės rajone (Luhansko srities operatyvinė-taktinė teritorija).