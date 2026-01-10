 Ukrainos dronai smogė naftos saugyklai Rusijoje

2026-01-10 08:53
Karolis Broga (ELTA)

Po Ukrainos dronų atakos Rusijos Federacijos Volgogrado srityje šeštadienį užsidegė naftos saugykla.

Ukrainos dronai smogė naftos saugyklai Rusijoje / Unian nuotr.

Volgogrado srities gubernatorius Andrejus Bočarovas apie tai paskelbė socialinėje platformoje „Telegram“.

Anot jo, ugnis Oktiabrsko rajone esančioje naftos saugykloje kilo ten nukritus drono nuolaužoms.

Gubernatoriaus teigimu, incidento vietoje dirba reikiamos tarnybos. Preliminariais duomenimis, niekas nenukentėjo.

Anksčiau „Ukrinform“ pranešė, kad sausio 7 d. naktį Ukrainos gynybos pajėgos smogė bendrovės „Oskolneftesnab“ naftos saugyklai Rusijos Belgorodo srityje ir kariniam sandėliui, kuriame laikomi materialiniai ir techniniai ištekliai, laikinai okupuotoje Donecko srityje Ukrainoje.

