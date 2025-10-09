Ukraina skelbia apie tris per rusų smūgį Sumų srityje žuvusius žmones

Smūgiai suduoti po to, kai Rusija trečiadienį pareiškė, kad po rugpjūtį Aliaskoje įvykusio Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir jo kolegos iš JAV Donaldo Trumpo susitikimo siekis pasiekti taiką Ukrainoje iš esmės išblėso.
„Rusija atakuoja regiono bendruomenes dešimtimis atakos bepiločių ir valdomųjų aviacinių bombų“, – vėlai trečiadienį platformoje „Telegram“ parašė Sumų srities karinės administracijos vadovas Olehas Hryhorovas.
Jis patvirtino, kad per atakas trys vyrai žuvo, o dar du žmonės buvo sužeisti.
To metu Rusijos Volgogrado srities gubernatorius Andrejus Bočarovas ketvirtadienį sakė, kad per ukrainiečių dronų ataką šioje srityje kilo gaisrų „degalų ir energetikos objektuose“.