Suomijos prokurorai siekia įkalinti „Eagle S“ įgulos narius

Trys Kuko Salose įregistruoto tanklaivio „Eagle S“ įgulos nariai kaltinami tuo, kad 2024 metų gruodžio 25 dieną Suomijos įlankoje apie 90 km tempė laivo inkarą jūros dugnu ir apgadino penkis povandeninius kabelius.
Laivas „Eagle S“, kaip manoma, priklauso vadinamajam Rusijos šešėliniam laivynui.
Šiems trims asmenims oficialiai pareikšti kaltinimai dėl „sunkios nusikalstamos veikos ir sunkaus ryšio sutrikdymo“.
Teismo metu prokurorai teigė, kad šie trys asmenys tyčia nevykdė savo pareigų prieš laivui Kalėdų dieną išplaukiant iš Rusijos Ust Lugos uosto.
„Prašome skirti mažiausiai dvejų metų ir šešių mėnesių besąlyginę laisvės atėmimo bausmę“, – Helsinkio apygardos teisme sakė prokurorė Heidi Nummela.
Įtariamieji turėjo pastebėti ir patikrinti inkarus, kai tanklaivio greitis sumažėjo, dėl ko turėjo būti „akivaizdu, kad laivas kažką tempė“, per penktadienį vykusio teismo posėdžio pertrauką naujienų agentūrai AFP sakė prokurorė Krista Mannerhovi.
Laivo kapitonas Davitas Vadačkorija bei Robertas Egizarianas iš Sakartvelo ir Santoshas Kumaras Chaurasia (Santošas Kumaras Čaurasija) iš Indijos neigė kaltinimus.
Jie tvirtino, kad incidentas buvo nelaimingas atsitikimas, ir teigė, kad laivas sulėtėjo dėl variklio gedimo ir nepalankių oro sąlygų.
D. Vadačkorija praėjusią savaitę teismui sakė, jog įgula nematė požymių, kad inkaras būtų nukritęs.
„Nebuvo pagrindo abejoti, kad tai nebuvo tvarkos pažeidimas“, – teismui sakė jis.
Per minimą incidentą buvo pažeistas „EstLink 2“ elektros kabelis ir keturi telekomunikacijų kabeliai, jungiantys Suomiją ir Estiją.
Pasak prokurorų, incidentas sukėlė grėsmę Suomijos energijos tiekimui ir ypatingos svarbos infrastruktūrai.
Per pastaruosius metus Baltijos jūroje buvo pažeista nemažai telekomunikacijų ir elektros kabelių. Ekspertai ir politikai kaltina Rusiją hibridiniu karu prieš Ukrainą remiančias Vakarų šalis.
Maskva kaltinama tuo, kad naudoja vadinamąjį Rusijos šešėlinį laivyną sudaro laivai, kad apeitų Vakarų šalių įvestas sankcijas dėl 2022-aisiais pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą
Teismas penktadienį panaikino įtariamiesiems nuo 2024 metų gruodžio galiojusius kelionių draudimus, atmesdamas prokuratūros prašymą juos pratęsti.
Nuosprendžio tikimasi spalio 3 dieną.
