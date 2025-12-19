Sidnėjuje sulaikyti vyrai, turintys ideologinių ryšių su Bondajaus šauliais

Šiuos septynis vyrus, kurie buvo žinomi policijai, pareigūnai ketvirtadienį sulaikė Sidnėjaus priemiestyje Liverpulyje. Socialiniuose tinkluose plintančioje filmuotoje medžiagoje, kurią parodė ir vietos žiniasklaidos priemonės, matyti, kaip pareigūnai judrioje vietoje sulaiko vyrus.
„Nors ši konkreti vyrų keliama grėsmė nežinoma, galiu pasakyti, kad smurtinio nusikaltimo potencialas buvo toks, jog mes nebuvome pasirengę toleruoti rizikos ir atitinkamai įsikišome“, – spaudos konferencijoje pareiškė Naujojo Pietų Velso policijos komisaras Malas Lanyonas.
„Gauta informacija rodo, kad Bondajus galėjo būti viena iš daugelio vietų, kuriose vyrai ketino lankytis, tačiau apsilankymo priežastis nežinoma“, – dėstė M. Lanyonas ir pridūrė, kad „tolesnio jų sulaikymo pagrindas nebeegzistuoja, tačiau tai priklauso nuo įrodymų peržiūros“.
M. Lanyonas nurodė, kad policija „tikrai tiria islamo ekstremizmą kaip vieną iš (…) šių vyrų (… ) ideologijų“, ir kartu pažymėjo, jog „nėra jokio patvirtinto ryšio tarp Bondajaus vyrų ir septynių vyrų, kuriuos sulaikėme vakar“.
Naujojo Pietų Velso policijos komisaro pavaduotojas Davidas Hudsonas anksčiau penktadienį radijo stočiai „ABC Radio Sydney“ sakė, kad tarp Bondajaus užpuolikų ir septynių ketvirtadienį sulaikytų vyrų yra „potencialių mąstymo panašumų“.
Sekmadienį du užpuolikai paleido ugnį į žmones, kurie garsiajame Sidnėjaus Bondajaus paplūdimyje šventė Chanuką, ir pražudė 15 žmonių, o dar keliasdešimt sužeidė. Dauguma aukų buvo žydai. Vieną iš užpuolikų nušovė saugumo pajėgos, o kitas buvo sužeistas ir vėliau apkaltintas žmogžudyste bei sunkiu sveikatos sutrikdymu turint tikslą nužudyti.
