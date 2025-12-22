Bondajaus paplūdimio šauliai buvo nufilmavę vaizdo įrašą, kuriame smerkė „sionistus“

Pasak policijos, vieno kaltinamojo telefone rastame vaizdo įraše matyti abu asmenys, sėdintys priešais džihadistų grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) vėliavą. Vaizdo įraše jie skaito ištrauką iš Korano ir pateikia pareiškimus apie savo motyvus, paskatinusius įvykdyti išpuolį.
Gruodžio 14 dieną Naveedas Akramas ir jo tėvas Sajidas Akramas per žydų Chanukos šventę garsiajame Sidnėjaus Bondajaus paplūdimyje nušovė 15 ir sužeidė dar dešimtis žmonių. Tai vienos didžiausių šaudynių Australijoje.
Pasak policijos, tėvas ir sūnus ruošėsi išpuoliui, treniruodamiesi viename Australijos kaime, o likus kelioms dienoms iki išpuolio lankėsi Bondajaus paplūdimyje apsižvalgyti.
Šauliai iš šautuvų 10 minučių šaudė į žmones paplūdimyje ir gretimame parke, kol policija nušovė 50 metų S. Akramą. 24 metų N. Akramas buvo sunkiai sužeistas.
Pareigūnai sako, kad išpuoliu siekta skleisti paniką tarp Australijos žydų.
Iš komos pabudusiam N. Akramui pateikti kaltinimai terorizmu, 15 kaltinimų nužudymu ir virtinė kaltinimų kitais nusikaltimais. Policija nurodė, kad pirmadienį jis buvo perkeltas iš ligoninės į kalėjimą.
Tuo metu Australijos ministras pirmininkas Anthony Albanese'is pirmadienį pareiškė, kad sieks griežtesnių įstatymų prieš neapykantos kurstymą ir ekstremizmą.
„Neleisime ISIS (IS) įkvėptiems teroristams laimėti. Neleisime jiems suskaldyti mūsų visuomenės ir įveiksime tai kartu“, – žurnalistams sakė premjeras.
„Mums reikia skubos ir vienybės“, – sakė jis.
A. Albanese'is paragino abi Australijos partijas paremti atitinkamus įstatymus.
Jis atsiprašė šalies žydų bendruomenės: „Kaip ministras pirmininkas jaučiu atsakomybės naštą už žiaurų nusikaltimą, įvykdytą man būnant ministru pirmininku, ir atsiprašau už tai, ką patyrė žydų bendruomenė ir visa mūsų šalis.“
„Vyriausybė kiekvieną dieną dirbs, kad apsaugotų Australijos žydus, kad apsaugotų pagrindinę australų teisę didžiuotis tuo, kas jie yra, praktikuoti savo tikėjimą, ugdyti savo vaikus ir visapusiškai dalyvauti Australijos visuomenės gyvenime“, – sakė jis.
