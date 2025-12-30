Bondajaus užpuolikai įtariami veikę vieni

Du užpuolikai – tėvas ir sūnus – įtariami gruodžio 14-ąją, pirmąją žydų šviesų šventės Chanukos dieną, garsiajame Sidnėjaus Bondajaus paplūdimyje nužudę 15 žmonių. 50-metį tėvą nušovė policija, o sūnus buvo sužeistas ir išgabentas į ligoninę. 24-erių vyras vėliau buvo perkeltas į kalėjimą ir apkaltintas 59 nusikaltimais, įskaitant 15 žmogžudysčių.
Australijos federalinės policijos komisarė Krissy Barrett antradienį spaudos konferencijoje teigė, kad „šie asmenys įtariami veikę vieni“.
„Nėra jokių įrodymų, liudijančių, kad šie įtariami nusikaltėliai buvo platesnės teroristinės kuopelės dalis arba gavo kitų asmenų nurodymus surengti išpuolį“, – sakė K. Barrett.
Australijos policijos duomenimis, abu vyrai daug mėnesių kruopščiai planavo šias šaudynes. Manoma, kad nusikaltėlius įkvėpė „Islamo valstybės“ ideologija.
K. Barrett pabrėžė, kad kadangi 24-erių įtariamasis šiuo metu stoja prieš teismą, tai „riboja, kokią informaciją galiu pateikti ar ką galiu sakyti“, tačiau ji patvirtino, jog tėvas ir sūnus prieš išpuolį beveik mėnesį praleido Filipinuose. Australijos žiniasklaida skelbė, kad jiedu Mindanao saloje dalyvavo „karinio stiliaus“ mokymuose, tačiau K. Barrett nurodė, jog tai atrodo mažai tikėtina.
„Pirminis Filipinų nacionalinės policijos vertinimas rodo, kad šie asmenys retai išeidavo iš savo viešbučio, ir nėra jokių įrodymų, liudijančių, jog jie buvo apmokomi arba vykdė logistinį pasirengimą savo spėjamam išpuoliui“, – kalbėjo komisarė ir kartu pridūrė norinti „aiškiai pasakyti – neteigiu, kad jie ten lankėsi turizmo tikslais“.
Pasak K. Barrett, Australijos federalinė policija ir jos partneriai „nenuilstamai dirba, kad nustatytų ir nusitaikytų į kitus asmenis, kurie gali bandyti pasinaudoti šiuo siaubingu, neapykantos kupinu nusikaltimu“.
(be temos)