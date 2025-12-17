Netanyahu ragina Vakarus kovoti su antisemitizmu

„Reikalauju, kad Vakarų vyriausybės imtųsi visų būtinų veiksmų kovai su antisemitizmu ir užtikrintų reikiamą saugumą ir apsaugą žydų bendruomenėms visame pasaulyje“, – antradienį vaizdo kreipimesi sakė B. Netanyahu.
„Jie turėtų gerai įsiklausyti į mūsų perspėjimus. Reikalauju veiksmų – dabar pat“, – pridūrė jis.
Sekmadienį du užpuolikai – tėvas ir sūnus – ėmė šaudyti į žmones, susirinkusius garsiajame Bondajaus paplūdimyje per Chanukos šventę. Žuvo 15 žmonių, dar dešimtys sužeisti.
Australijos valdžia pareiškė, kad išpuolis buvo antisemitinis, o ministras pirmininkas Anthony Albanese'is sakė, kad jį, regis, „motyvavo „Islamo valstybės“ ideologija“, turėdamas omenyje džihadistų grupuotę, kuri prieš daugiau nei dešimtmetį siautėjo Irake ir Sirijoje.
Sekmadienį B. Netanyahu apkaltino Kanberą kurstant antisemitizmą.
„Prieš kelis mėnesius parašiau Australijos ministrui pirmininkui, kad jūsų politika pila alyvos į antisemitizmo ugnį“, – sakė jis, turėdamas omenyje laišką, kurį rugpjūtį išsiuntė A. Albanese'iui po Kanberos pranešimo, kad ji pripažins Palestinos valstybingumą.
„Antisemitizmas yra vėžys, kuris plinta, kai lyderiai tyli“, – pridūrė B. Netanyahu.
Jo žodžius pakartojo užsienio reikalų ministras Gideonas Saaras, kuris sekmadienį telefonu su savo kolege iš Australijos Penny Wong paragino Kanberą imtis veiksmų prieš antisemitizmo bangą.
