Jemene paskelbta nepaprastoji padėtis

„Bendras gynybos susitarimas su Jungtiniais Arabų Emyratais atšaukiamas“, – sakoma pareiškime, o atskiru dekretu paskelbta 90 dienų trukmės nepaprastoji padėtis, įskaitant 72 valandų oro, jūrų ir sausumos blokadą.
Prezidento vadovybės tarybos vadovo Rashado al Alimi pareiškimai paskelbti po to, kai Saudo Arabijos vadovaujama koalicija, kovojanti padalytame Jemene, pranešė, kad smogė JAE ginklų siuntai, kuri buvo skirta separatistams.
JAE remiamos Pietų pereinamosios tarybos (SCT) pajėgos šį mėnesį prasiveržė pro Jemeno pietus ir užėmė didžiąją dalį ištekliais turtingos Chadramauto provincijos bei gabalus kaimyninės Mahros provincijos teritorijos.
R. al Alimi įsakė SCT perduoti teritoriją Saudo Arabijos remiamoms pajėgoms, o separatistų žygį kreipimesi per televiziją pavadino „nepriimtinu sukilimu“.
Ši konfrontacija kelia pavojų, kad gali subyrėti ir taip jau susiskaldžiusi Jemeno vyriausybė, kurią sudaro skirtingos frakcijos, remiamos naftos turtingų Persijos įlankos valstybių Saudo Arabijos ir JAE.
Ji taip pat kelia grėsmę lėtai vykstančioms taikos deryboms su Irano remiamais hučių sukilėliais, kurie 2014 m. išstūmė vyriausybę iš sostinės Sanos ir paskatino Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos karinę intervenciją.
