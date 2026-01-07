Tarp Sirijos pajėgų ir kurdų kovotojų Alepe vėl kilo susirėmimai

JAV remiamų Sirijos demokratinių pajėgų (SDF) ir nacionalinės armijos suvienijimo pastangos kol kas įstrigusios.
Sirijos valstybinė naujienų agentūra SANA pranešė, kad per SDF išpuolį vienas karys žuvo, o trys kiti buvo sužeisti. Valstybinė televizija vėliau pranešė, kad per gyvenamojo rajono apšaudymą, dėl kurio apkaltino SDF, kiti asmenys, įskaitant du vaikus, buvo sužeisti, o trys civiliai, tarp jų dvi moterys, žuvo.
SANA taip pat nurodė, kad sužeisti devyni Alepo žemės ūkio direktorato darbuotojai per SDF apšaudymą, per kurį pataikyta į įstaigos biurą.
SDF pareiškime neigė prisidėjusios prie civilių gyvybes nusinešusio apšaudymo ir teigė, kad „su Damasko vyriausybe susijusių frakcijų“ paleistas sviedinys nukrito al Midano rajone. SDF tvirtino, kad taikinys buvo gretimas kurdų Šeich Maksudo rajonas.
„Šis beatodairiškas apšaudymas yra tiesioginis išpuolis prieš gyvenamuosius rajonus, keliantis didelį pavojų civilių gyvybėms“, – teigiama jame.
SDF taip pat pranešė, kad per vyriausybės pajėgų drono smūgį žuvo vienas Šeich Maksudo gyventojas ir buvo sužeisti du vaikai, o per apšaudymą netoliese esančiame Bani Zaido rajone žuvo moteris ir dešimtys žmonių buvo sužeisti. Valstybinė žiniasklaida apie šiuos incidentus neužsiminė.
Šeich Maksudo pilietinės visuomenės aktyvistas Afrinas Jawanas pranešime teigė, kad tūkstančiai civilių yra apsiausti kurdų rajonuose „ir yra beatodairiškai apšaudomi visų rūšių sunkiaisiais ir vidutinio sunkumo ginklais (...) frakcijų, pavaldžių Gynybos ministerijai Damaske“.
Šeich Maksudo ir Ašrafijos rajonuose Alepe, kuriuose gyvena daugiausia kurdai, pastaraisiais mėnesiais vyko pavieniai susirėmimai. Ankstesni kovų etapai baigdavosi paliaubų susitarimais.
Iki antradienio vakaro įsivyravo sąlyginė ramybė, tačiau po kelių valandų susirėmimai vėl įsiplieskė.
