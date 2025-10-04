Sakartvelo policija panaudojo ašarines dujas prieš protestuotojus

Valdančioji populistinė partija „Sakartvelo svajonė“ susiduria su pirmuoju išbandymu rinkimais nuo prieš metus vykusių ginčijamų parlamento rinkimų, kurie įstūmė Juodosios jūros valstybę į neramumus ir įšaldė glaudesnės integracijos į Europos Sąjungą (ES) perspektyvas.
Rinkimų apylinkėms užvėrus duris, partija socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė, kad „laimėjo rinkimus visose savivaldybėse be išimties“. Oficialūs rezultatai turėtų būti paskelbti vėliau vakare.
Prieš demonstraciją valdžia pažadėjo griežtą atsaką visiems, kas, jų nuomone, siekia „revoliucijos“.
Naujienų agentūros AFP žurnalistas pranešė matęs, kaip dešimtys tūkstančių žmonių, mojavusių Sakartvelo ir ES vėliavomis, užplūdo Tbilisio Laisvės aikštę, kur vyko tai, ką organizatoriai pavadino „nacionalinės asamblėjos“ mitingu.
Įprastai daug dėmesio nesulaukiantys savivaldos rinkimai įgijo didelę reikšmę po kelis mėnesius trukusių reidų prieš nepriklausomą žiniasklaidą, pilietinę visuomenę ribojančių įstatymų ir oponentų bei aktyvistų įkalinimo.
Operos žvaigždė, tapęs aktyvistu Paata Burčuladzė dalyvavo demonstracijoje Laisvės aikštėje, kur miniai garsiai plojant perskaitė deklaraciją, kurioje teigiama, kad „valdžia grįžta žmonėms“, o vyriausybė paskelbta „neteisėta“.
Demonstrantai po to nužygiavo link prezidentūros rūmų ir mėgino patekti į jų teritoriją, o tai teisėsaugos pareigūnus paskatino panaudojo ašarines dujas ir vandens patrankas. Protestuotojai įrengė barikadas ir jas padegė.
Vidaus reikalų ministerija pareiškė, kad mitingas „viršijo įstatymų nustatytas normas“.
„Kiekvienas, kam rūpi Sakartvelo likimas, turėtų šiandien būti čia, – naujienų agentūrai AFP sakė 77-erių metų protestuotoja Natela Gvacharija. – Esame čia, kad apgintume savo demokratiją, kurią griauna „Sakartvelo svajonė“.“
Įkalintas reformatorius eksprezidentas Micheilas Saakašvilis paragino savo rėmėjus rinkimų dieną išeiti į gatves ir pasinaudoti tuo, ką jis pavadino „paskutine proga“ išgelbėti Sakartvelo demokratiją.
„Yra akimirkų, kai veiksmų reikia imtis čia ir dabar (...) Ateikime spalio 4 dieną ir laikykimės savo pozicijos iki galo. Laisvė – dabar arba niekada“, – ketvirtadienį jis rašė „Facebook“.
„Dar daugiau žmonių bus sulaikyta, o likusieji išvaryti (...) įsivyraus visiška neviltis, ir Vakarai galiausiai nuo mūsų nusisuks“, – rašė jis.
„Už grotų“
Ministras pirmininkas Iraklis Kobachidzė pareiškė, kad „revoliucijos“ planai pasmerkti žlugti, apkaltino organizatorius „radikalizmu“ ir pagrasino, kad „daugelis gali atsidurti už grotų“.
Teisių gynimo grupės teigia, kad per pastaruosius metus buvo įkalinta apie 60 žmonių, tarp kurių yra žymūs opozicijos veikėjai, žurnalistai ir aktyvistai.
Žmogaus teisių organizacija „Amnesty International“ teigė, kad rinkimai „vyksta esant griežtoms politinėms represijoms prieš opozicijos veikėjus ir pilietinę visuomenę“.
„Sakartvelo svajonė“ šalį valdo nuo 2012 metų.
Partiją kontroliuoja buvęs premjeras milijardierius Bidzina Ivanišvilis, kuris balsavo Tbilisyje ankstų šeštadienio rytą, apsuptas kamerų.
„Giluminė valstybė“
„Sakartvelo svajonė“ iš pradžių save pristatė kaip liberalią alternatyvą M. Saakašvilio reformatorių stovyklai.
Tačiau kritikai teigia, kad po plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 metais partija pakrypo Maskvos link, vykdydama kraštutinių dešiniųjų politiką ir taikydama Kremliaus stiliaus priemones, nukreiptas prieš nepriklausomą žiniasklaidą ir nevyriausybininkus.
Partija atmeta kaltinimus ir tvirtina, kad ji saugo „stabilumą“ keturis milijonus gyventojų turinčioje šalyje, o Vakarų „giluminė valstybė“ siekia įtraukti Tbilisįį karą Ukrainoje, padedama opozicinių partijų.
Analitikai teigia, kad „Sakartvelo svajonės“ tiesmukas pareiškimas, esą su opozicija ateis karas, o su ja bus taika, girdimas kaimo vietovėse ir jį sustiprina dezinformacija.
Socialinių studijų ir analizės instituto neseniai atlikta apklausa parodė, kad partijos palaikymas siekia apie 36 proc., o opoziciją remia 54 proc. kartvelų.
Europos Sąjunga pritaikė sankcijas keliems kartvelų pareigūnams dėl ankstesnių susidorojimų su protestuotojais.
Ji taip pat perspėjo, kad gali sustabdyti bevizį režimą šalies piliečiams, jei nebus padaryta pažangos vykdant teisinės valstybės ir teisių įsipareigojimus.
