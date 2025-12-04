Apie 20 žmonių Kaune protestavo prieš „Žalgirio“ ir „Maccabi“ Eurolygos susitikimą

Protestuotojai S. Daukanto gatvėje, prie pėsčiųjų tilto, kuriuo į Nemuno salą žygiavo „Žalgirio“ sirgaliai, laikė Palestinos vėliavas, plakatus su užrašais „kol Europa finansuoja, Izraelis bombarduoja“, „nespauskite rankų, suteptų krauju“, „prieš genocidą visur“.
Akcijos dalyviai be kita ko skandavo „jiems arenoje ne vieta, o tik teismo suoliuke“, „kol jie mėto kamuolius, Gazoj laidoja vaikus“, „Jokubaičiui gėda gėda“ (Rokas Jokubaitis atstovavo Tel Avivo „Maccabi“ praėjusį sezoną – BNS), gėdino prezidentą ir Seimą.
„Mes esame prieš rungtynes su Izraelio komanda, kuri turi sąsajų su Izraelio kariuomene, vykdančia karo nusikaltimus ir genocidą. Mes sakome, reikia boikotuoti Izraelio komandas, kad nebūtų jokio bendradarbiavimo su Izraeliu“, – BNS sakė vienas protesto organizatorių 20-metis studentas Mantas Melnikovas.
Jis pabrėžė, kad Eurolygos generalinis direktorius Paulius Motiejūnas neseniai paskelbė Izraelį esant saugiu rengti krepšinio rungtynes ir nuo gruodžio 1-osios „Maccabi“ bei „Hapoel“ mačai sugrįš į Tel Avivą.
Gruodžio 30 dieną šiame mieste suplanuotas Eurolygos susitikimas tarp „Žalgirio“ ir vietos „Hapoel“ ekipos.
„Tokie P. Motiejūno veiksmai ir bendradarbiavimas su genocidine valstybe nėra gerai. Yra žmogaus teisių pažeidimai ir reikia juos smerkti, kaip smerkiame Rusiją dėl karo ir žmogaus teisių pažeidimų“, – teigė M. Melnikovas.
„Dėl to mums reikia, gerbiant žmogaus teises, boikotuoti Izraelį, ir Eurolyga turėtų boikotuoti Izraelį“, – sakė vaikinas.
Apie valandą protestuotojai skandavo daugiausia Palestinos palaikymo ir Izraelio pasmerkimo skanduotes. Dalis į „Žalgirio“ areną traukusių praeivių stabtelėjo, filmavo protesto akciją.
Kaip BNS sakė tik Živilės vardu prisistačiusi 44-erių buhalterė, ėjusi į rungtynes, ją sudomino, kad nedidelė grupelė žmonių susirinko pareikšti savo poziciją.
„Aš žaviuosi tokiais žmonėmis, kurie susirenka nepaisydami, kad didžioji dalis Lietuvoje galbūt žiūri į juos kaip į kažkokius kvailelius. Bet labai žaviuosi žmonėmis, kurie turi savo (...) tvirtą poziciją ir tą nuomonę reiškia, nors praeina daug kas ir pasišypso“, – sakė moteris.
Jos teigimu, situacija su Izraelio klubais Eurolygoje yra dviprasmiška.
„Rusus iš karto išmetėme, bet visas pasaulis palaiko Izraelį, nesvarbu, kad galbūt priemonės yra tokios. Jiems leidžiama daugiau, nes jie kažkada buvo labai smarkiai nuskriausti ir mes dėl to nediskutuojame, Holokaustas tikrai buvo baisus, bet ar jie nedaro kažko panašaus? Čia yra klausimas“, – teigė Živilė.
„Ukrainos konfliktas mums labai artimas ir mes iš karto žinome, kurią pusę pasirinkti. Aš labai daug nežinau apie tą Artimųjų Rytų konfliktą ir net neįsivaizduoju, kaip išspręsti“, – sakė ji.
Vienas užsienietis protesto metu puolė prie dalyvių šaukdamas „free slaves from Hamas“ (liet. „išlaisvinkite vergus nuo „Hamas“) ir „ačiū, ačiū“. Kitas praeivis akcijai priešinosi rėkdamas „aš lietuvis“.
Abu policijos pareigūnų buvo nuraminti ir palydėti tolyn nuo protestuotojų, bet nesulaikyti.
Prieš tris savaites keliasdešimt žmonių taip pat protestavo prieš draugiškas Lietuvos ir Izraelio futbolo rinktinių rungtynes Kauno Dariaus ir Girėno stadione.
Kaip rašė BNS, naujausią karinį konfliktą Artimųjų Rytų regione sukėlė kruvinas 2023-iųjų spalio 7-osios islamistų kovotojų grupuotės „Hamas“ išpuolis Izraelyje.
Izraelio atsakomasis puolimas nusinešė mažiausiai 67 tūkst. palestiniečių gyvybes, rodo Sveikatos apsaugos ministerijos duomenys „Hamas“ valdomoje teritorijoje, kuriuos Jungtinės Tautos (JT) laiko patikimais.
JT tyrėjai rugsėjį pareiškė, kad Izraelis Gazoje vykdo genocidą, siekdamas teritorijoje sunaikinti palestiniečius.
Lapkričio pradžioje Turkija pranešė dėl genocido išdavusi arešto orderius Izraelio premjerui Benjaminui Netanyahu (Benjaminui Netanjahu) ir jo vyriausybės vyresniesiems pareigūnams.
Nuo spalio 10-osios nuniokotoje palestiniečių teritorijoje galioja trapios paliaubos, numatytos JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldto Trampo) regioniniame taikos plane.
