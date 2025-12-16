„Nesiklauso mūsų“: Seimui svarstant LRT pataisas, į protestą susirinko keli tūkstančiai žmonių

Susirinkę protestuotojai laiko plakatus su užrašais „Šalin rankas“, aikštėje dega laužai.
„Atėjau, nes man svarbu žodžio laisvė, spaudos laisvė. Nepatinka, kaip šita dabartinė valdžia visiškai nesiklauso mūsų“, – BNS sakė į protestą atėjęs 28 metų archeologas iš Vilniaus Vidmantas Briuška.
Jis mano, kad Seime svarstomos LRT įstatymo pataisos – konkreti grėsmė, „nuvedanti mus keliu, kuriuo nuėjo Vengrija, Slovakija“.
V. Briuška sako ketinantis ateiti visas tris protesto dienas.
36 metų Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas Mantas Davidavičius laikė plakatą su užrašu „Jaunieji LSDP(b) tokie pat kaip senieji“, kuriame pavaizduotas buvęs premjeras Gintautas Paluckas, parlamentaras Laurynas Šedvydis ir Ruslanas Baranovas.
„Noriu pasakyti, kad buvo prieš ketverius-penkerius metus ir seniau kalbėta, kad socialdemokratai atsinaujina, kad neva kažkokie tai progresyvūs, vakarietiški, bet iš tikrųjų jaunieji socialdemokratai savo tų pažadų ir lūkesčių niekaip nepateisino ir aiškiai suka prorusišką politiką, eina sena bolševikine vaga“, – BNS sakė M. Davidavičius.
31-erių menininkė ir vertėja Alexandra Bondarev teigė, kad Seimo valdančiųjų inicijuotos pataisos yra „didelė grėsmė mūsų demokratijai ir laisvam žodžiui“.
„Manau, kad tai yra nei konkrečiai apie šitą transliuotoją, nei konkrečiai apie dabartinę direktorę. Tai yra apie sisteminius pokyčius. Dėl to, manau, kad čia turi susivienyti net ir tie, kuriems nebūtinai iki galo patinka būtent LRT ar iki galo patinka esama direktorė“, – BNS teigė A. Bondarev.
Žurnalistų iš įvairių redakcijų bendruomenės ir Kultūros asamblėjos organizuojamas protestas tęsis tris dienas.
Nuo vidurdienio iki protesto pradžios Nepriklausomybės aikštėje buvo transliuojamas LRT radijas, gyvos transliacijos šalia Seimo vyks ir kitas dvi dienas.
Reikalaujant prezidento veto, jeigu pataisa būtų priimta, nuo antradienio iki penktadienio prie Prezidentūros S. Daukanto aikštėje stovės instaliacija „Bestuburių oro žmogeliukų parkas“.
„Protestas vyksta dėl to, kad mes matome, kad Seime, pasitelkiant grubų antidemokratinį veikimą, mindant visas įmanomas procedūras, yra svarstomos skubos tvarka LRT įstatymo pataisos, kurios, mūsų supratimu, gali padėti politikams perimti LRT kontrolę ir pakenks LRT nepriklausomumui“, – žurnalistams prieš protestą sakė Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė
„Galbūt mes ir nesustabdysime to, kas vyksta, bet bent jau parodysime savo poziciją. Kaip suprantu, šiandien bus naktinis Seimo posėdis, galbūt net iki ryto truksiantis. Tai aš nuo 91-ųjų metų nepamenu kito tokio atvejo Lietuvos istorijoje Seime. Tai yra beprecedentis atvejis, kad dar iki Kalėdų Seimo nariai galėtų perimti LRT valdymą“, – teigė ji.
Anksčiau antradienį du trečdaliai visuomeninio transliuotojo darbuotojų pareiškė nepasitikėjimą LRT taryba ir paragino ją trauktis. Pagal LRT įstatymą, atsistatydinus visiems tarybos nariams, privalo trauktis ir generalinis direktorius bei jo pavaduotojas.
Į tarybos posėdį besirenkančius narius LRT būstinėje pasitiko per šimtą darbuotojų. Jie tylėjo, laikė plakatus „Šalin rankas“, „Laisvas žodis“, buvo apsirengę protesto ženklais papuoštais marškinėliais, tarybos pirmininkui Mindaugui Jurkynui įteikė surinktus darbuotojų parašus.
Pareiškime dėl nepasitikėjimo teigiama, kad visuomeninis transliuotojas yra precedento neturinčioje krizėje.
BNS rašė, kad praėjusią savaitę Seimas po pateikimo pritarė valdančiųjų socialdemokratų, „valstiečių“ ir „aušriečių“ LRT įstatymo pakeitimo projektui, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius gali būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Šį pakeitimą valdančioji koalicija siekia priimti skubos tvarka, dar šią savaitę.
Tiek LRT, tiek Žurnalistų profesionalų asociacija teigia, kad skubiai ir be išsamaus aptarimo su bendruomene teikiami projektai kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, žiniasklaidos laisvei.
Dėl grėsmės žodžio laisvei praėjusią savaitę surengtame mitinge prie Seimo dalyvavo apie 10 tūkst. žmonių. Protesto akcijos bus tęsiamos ir šią savaitę.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Anksčiau Seimas po pateikimo pritarė „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio parengtam LRT įstatymo pakeitimui, taip pat numatančiam lengvesnę šios įstaigos vadovo atleidimo iš pareigų tvarką. Tačiau dėl jo Kultūros komitetas buvo priverstas kreiptis poveikio vertinimo, todėl jis negali būti priimamas artimiausiu metu. Dėl to buvo registruotas naujas projektas.
