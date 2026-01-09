Žmogaus teisių organizacija: nuo protestų Irane pradžios žuvo daugiau nei 50 protestuotojų

„Per pirmąsias trylika naujosios protestų bangos visoje šalyje dienų Irane žuvo mažiausiai 51 protestuotojas, tarp jų devyni vaikai iki 18 metų, o dar šimtai buvo sužeisti“, – pranešė Norvegijoje įsikūrusi nevyriausybinė organizacija „Iran Human Rights“ (IHR), padidinusi anksčiau skelbtą 45 žuvusiųjų skaičių.
Tuo metu kibernetinį saugumą ir interneto valdymą stebinti organizacija „NetBlocks“ pranešė, kad prieigos prie interneto blokavimas šalyje, kurio valdžia ėmėsi dėl besitęsiančių didelių protestų, tęsiasi jau 24 valandas.
„Praėjo jau 24 valandos, kai Iranas visoje šalyje blokavo prieigą prie interneto“, – parašė organizacija socialiniame tinkle „X“.
Irane tęsiantis protestams, per 1979 metų Islamo revoliuciją nuversto Irano šacho sūnus, JAV gyvenantis Reza Pahlavi (Reza Pahlavis) penktadienį kreipėsi į JAV prezidentą Donaldą Trumpą (Donaldą Trampą), prašydamas skubiai įsikišti.
„Pone prezidente, tai skubus ir neatidėliotinas prašymas atkreipti dėmesį, suteikti paramą ir imtis veiksmų, – parašė R. Pahlavi socialiniuose tinkluose. – Prašau, būkite pasirengęs įsikišti, kad padėtumėte Irano žmonėms.“
Vašingtono srityje gyvenantis R. Pahlavi nenurodė, kokio įsikišimo jis siekia, bet atkreipė dėmesį į prieigos prie interneto blokavimą ir grėsmę panaudoti jėgą prieš protestuotojus.
„Aš pakviečiau žmones į gatves kovoti už savo laisvę ir vien savo skaičiumi nustelbti saugumo pajėgas. Praėjusią naktį jie tai padarė“, – rašė jis.
„Jūsų grasinimas šiam nusikalstamam režimui taip pat sulaiko režimo banditus. Tačiau laikas yra labai svarbus. Po valandos žmonės vėl išeis į gatves. Prašau jūsų pagalbos“, – pridūrė R. Pahlavi.
Pastarosiomis dienomis JAV prezidentas pareiškė, kad Jungtinės Valstijos pasiruošusios veikti, jei Teheranas smurtaus prieš protestuotojus.
Protestai Irane kilo gruodžio 28 dieną, kai krautuvininkai Teherane surengė streiką dėl aukštų kainų ir ekonomikos stagnacijos. Vėliau protestai išplito į kitus miestus, o protestuotojų reikalavimų sąrašas pasipildė politiniais reikalavimais.
Kai kur per protestus žuvo žmonių, bet demonstracijos dar nepasiekė 2022–2023 metų judėjimo masto, jau nekalbant apie 2009-ųjų masinius protestus po ginčijamų rinkimų.
Tačiau šiuo metu Irane vykstantys protestai patraukė tarptautinį dėmesį, taip pat ir šalies priešininkų.
