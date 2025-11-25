 Rusų raketa Kyjive smogė Lietuvos bendrovės valdomam logistikos centrui

2025-11-25 17:00
BNS inf.

Rusijos raketai antradienio naktį apgadinus Lietuvos kapitalo investicijų grupės „BT Invest“ valdomo prekybos tinklo „Novus“ logistikos centrą Kyjive, žuvo keturi įmonės vairuotojai, atvykę iškrauti prekių, dar penki žmonės buvo sužeisti, pranešė „Novus“.

Atakos metu priedangoje buvę įmonės darbuotojai nenukentėjo.

„Būtent dėl jo darbo mes kasdien aprūpinome nepertraukiamą produktų tiekimą parduotuvėms. Centras pastatytas ir atidarytas jau pilno masto invazijos metu kaip atsparumo, vystymosi ir tikėjimo ateitimi simbolis“, – rašoma pranešime.

Šiuo metu daugiau nei 50 tūkst. kv. metrų ploto logistikos centras neveikia, vietoje dirba gelbėjimo tarnybos.

„Nepaisant smūgio, parduotuvėse prekių netrūks. Jau atstatome logistikos maršrutus ir dirbame, kad visi tinkle esantys įrenginiai veiktų stabiliai ir atnaujintų sandėlio veiklą per kuo trumpiausią laiką“, – teigiama pranešime.

Kaip rašė BNS, Rusijai antradienio naktį raketomis ir dronais atakavus Kyjivą, žuvo septyni žmonės

Portalas vz.lt rašo, jog 2022 metų kovą Kyjive per bombardavimą smarkiai nukentėjo administracinis, prekybos ir pramogų centras „Retroville“ – apie 100 mln. eurų vertės Lietuvos verslo investicija. Pastate buvo įsikūrusi ir tinklo „Novus“ parduotuvė.

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
BT invest
Novus
Rusijos smūgiai

