2025-12-12 20:03
Viljama Sudikienė (AFP)

Rusija bepiločiais orlaiviais „Shahed“ ir balistinėmis raketomis smogė į du uostus Odesos srityje, vienas žmogus buvo sužeistas, apgadinta uostų infrastruktūra. Per smūgį nukentėjo Turkijos laivas, penktadienį pranešė Ukrainos ministras.

Kyjivas: per Rusijos smūgius į uostus Ukrainos Odesos srityje nukentėjo Turkijos laivas / Reuters nuotr.

„Rusija raketomis smogė į civilinę uostų infrastruktūrą Odesos srityje“, – „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos atkūrimo ministras Oleksijus Kuleba.  

Jo teigimu, Odesos uoste buvo sužeistas privačios kompanijos darbuotojas, jam teikiama medicinos pagalba. Taip pat buvo apgadintas konteinerinis kranas. Čiornomorsko uoste nukentėjo su Turkijos vėliava plaukiojantis laivas, bet apie aukas nepranešta.

Viename iš laivų kilo gaisras. Avarinės tarnybos dirbo siekdamos suvaldyti gaisrą ir įvertinti žalą. O. Kuleba pridūrė, kad valdžios institucijos šiuo metu vertina uosto įrenginių ir laivų būklę. Atstatymo darbai, koordinuojami su uosto administracijomis ir avarinėmis tarnybomis, jau pradėti.

Anksčiau „Ukrinform“ pranešė, kad penktadienio vakarą per Rusijos ataką Odesoje užsidegė krovininis laivas su kroviniu.

 

 

