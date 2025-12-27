Emmanuelis Macronas: Rusijos smūgiai rodo Maskvos nenorą užbaigti karo

Per pokalbį telefonu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Prancūzijos vadovas pabrėžė tai, ką pavadino kontrastu tarp „Ukrainos noro kurti tvarią taiką ir Rusijos pasiryžimo pratęsti karą, kurį ji pradėjo“.
Rusija šeštadienį raketomis ir dronais atakavo Ukrainos sostinę; žuvo mažiausiai vienas žmogus, o dar mažiausiai 27 buvo sužeisti, pranešė valdžios institucijos.
Tai yra Rusijos atsakas.
Ukrainos energetikos bendrovė DTEK pranešė, kad dėl Rusijos smūgių be elektros liko daugiau nei milijonas namų Kyjive ir jo apylinkėse.
Rusija Ukrainos teritoriją atakavo 519 dronais ir 40 raketų, pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos. Pagrindinis taikinys buvo energetikos ir civilinė infrastruktūra Kyjive, sakė V. Zelenskis.
„Šiandien Rusija parodė, kaip reaguoja į Ukrainos ir Jungtinių Valstijų taikos derybas dėl Rusijos karo prieš Ukrainą pabaigos. Jie surengė masinius išpuolius prieš Ukrainą būtent tada, kai mes žengiame link taikos derybų, – žurnalistams sakė V. Zelenskis. – Tai yra Rusijos atsakas.“