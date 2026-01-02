Ukrainoje nuteistas rusų smūgius koregavęs išdavikas

Apie tai pranešė Ukrainos saugumo tarnyba (UST).
Nuteistasis – 28 metų amžiaus Zaporižios elektrotechnikos kolegijos absolventas. UST išsiaiškino, kad jis 2025 m. rugpjūčio mėnesį koregavo priešo antskrydžius.
Tyrėjai nustatė, kad įtariamasis Rusijos pagrindinės žvalgybos valdybos (GRU) dėmesį atkreipė po to, kai platformos „Telegram“ kanaluose paskelbė Kremliui palankų turinį. GRU nurodė jam susirasti darbą vienoje iš didžiausių Zaporižios elektros energijos gamybos įmonių.
Prisidengdamas komandiruotėmis, vyriškis keliaudavo po miestą ir fiksuodavo rusų kariuomenės smūgių elektros pastotėms ir kitokiems energetikos įrenginiams padarinius. Jis taip pat pranešdavo apie sugadintos energetikos infrastruktūros atkūrimo etapus.
Panašaus pobūdžio informacijai rinkti agentas taip pat periodiškai vykdavo į Dniprą.
Ryšį su Rusijos specialiosiomis tarnybomis įtariamasis palaikydavo anonimišku vienos pokalbių programėlės kanalu, kuriuo siųsdavo energijos gamybos infrastruktūros geografinės padėties duomenis.
UST kontržvalgybos pareigūnai žingsnis po žingsnio fiksavo nusikalstamą įtariamojo veiklą ir ėmėsi priemonių potencialiems taikiniams apsaugoti.
Baigiant vykdyti specialiąją operaciją, priešų kolaborantas buvo sulaikytas savo gyvenamojoje vietoje. Per kratą teisėsaugos pareigūnai konfiskavo išmanųjį telefoną, kuriuo jis bendraudavo su savo prižiūrėtoju.
Teismas pripažino sulaikytąjį kaltu pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso 111 straipsnio 2 dalį, numatantį atsakomybę už valstybės išdavystę, padarytą karo metu.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, už tai, kad Rusijos FSB nurodė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sandėlių ir kariuomenės pozicijų trijuose regionuose koordinates, dviem vyrams buvo skirta kalėjimo iki gyvos galvos bausmė.