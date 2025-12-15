 Po kruvino išpuolio Sidnėjuje Australijos premjeras atmeta Netanyahu kritiką

Po kruvino išpuolio Sidnėjuje Australijos premjeras atmeta Netanyahu kritiką

2025-12-15 15:28
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Australijos ministras pirmininkas Anthony‘is Albanesė teigia nematantis ryšio tarp mirtino išpuolio prieš žydų šventę Sidnėjaus paplūdimyje ir jo vyriausybės sprendimo pripažinti Palestinos valstybę. 

Po kruvino išpuolio Sidnėjuje Australijos premjeras atmeta Netanyahu kritiką
Po kruvino išpuolio Sidnėjuje Australijos premjeras atmeta Netanyahu kritiką / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Tai buvo ypatingai traumuojančios 24 valandos. Mano uždavinys yra remti žydų bendruomenę ir aiškiai pareikšti, kad australai šiuo sunkiu metu labai stipriai palaiko žydų bendruomenę“, – sakė A. Albanesė stočiai „ABC Australia“.

Pasaulio dauguma pripažįsta, kad dviejų valstybių sambūviu pagrįstas sprendimas yra teisingas kelias, kalbėjo premjeras.

Australija rugsėjį, reaguodama į kruviną Gazos karą, kuris buvo reakcija į „Hamas“ žudynes Izraelyje 2023 m. spalio 7 d., oficialiai pripažino Palestinos valstybę. Po sekmadienio išpuolio Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu apkaltino Australiją taip „įpylus alyvos į antisemitizmo ugnį“ ir ryžtingai nekovojus prieš antisemitizmą.

Per išpuolį prieš žydų šventę Sidnėjaus paplūdimyje sekmadienį buvo nušauta 16 žmonių. Policija jį įvykdžius kaltina 50-metį vyrą ir jo 24-erių sūnų. Tėvas, kurį nukovė policija, tyrėjų duomenimis, buvo medžiotojų klubo narys ir turėjo leidimą laikyti ginklą. Sūnus buvo sunkiai sužeistas. Jis suimtas ir gydomas ligoninėje. Ataka buvo įvardyta kaip antisemitinis teroro išpuolis.

Šiame straipsnyje:
šaudynės australijoje
antisemitizmas
terorizmas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
ai
ta naci netanjaha tik pakart
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų