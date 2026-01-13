 Nuo metų pradžios mirė keturi JAV imigracijos tarnybos sulaikyti asmenys

2026-01-13 10:15
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Per pirmąsias dešimt 2026 m. dienų Jungtinėse Valstijose mirė keturi imigracijos tarnybos (ICE) sulaikyti migrantai.

Nuo metų pradžios mirė keturi JAV imigracijos tarnybos sulaikyti asmenys / Scanpix nuotr.

Tarnybos duomenimis, mirties atvejai fiksuoti sausio 3–9 dienomis. Mirusieji yra du vyrai iš Hondūro ir po vieną iš Kubos ir Kambodžos, praneša agentūra „Reuters“.

Pernai ICE sulaikymo įstaigose mirė 30 migrantų. Tai didžiausias skaičius  per du dešimtmečius.

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija siekia deportacijų griežtinimo ir sulaiko daugiau migrantų. ICE sausio 7 d. duomenimis, sulaikytųjų yra 69 tūkst.

Žmogaus teisių organizacija „Detention Watch Network“ didelį mirčių skaičių pavadino sukrečiančiu ir pareikalavo uždaryti sulaikymo įstaigas.

ICE duomenimis, 55-erių kubietis sausio 3 d. mirė sulaikymo įstaigoje Teksase, kai buvo uždarytas į izoliatorių. Du 42 ir 68 metų vyrai iš Hondūro sausio 5 ir 6 dienomis mirė ligoninėse dėl širdies problemų. 46-erių vyras iš Kambodžos sausio 9 d. mirė sulaikymo įstaigoje Filadelfijoje dėl sunkios narkotikų abstinencijos.

