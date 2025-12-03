Trumpas Somalio imigrantus išvadino „šiukšlėmis“

Kabineto posėdžiui besibaigiant, D. Trumpas pasakė, kad kai kam jo pastabos gali pasirodyti politiškai nekorektiškomis, bet jam tai nerūpi. „Aš nenoriu jų matyti mūsų šalyje, – sakė jis. – Jei ir toliau priimsime šiukšles į mūsų šalį, eisime klaidingu keliu.“
Praėjusią savaitę D. Trumpas pareiškė, kad pabėgėliai yra pagrindinė socialinių problemų JAV priežastis, ir kaip pavyzdį pateikė Minesotą, sakydamas, kad valstiją užvaldė „šimtai tūkstančių pabėgėlių iš Somalio“.
Anksčiau jis taip pat paskelbė, kad Minesotoje nutraukiama pabėgėlių iš Somalio apsaugos programa, kurioje, turimais statistikos duomenimis, dalyvauja tik keletas šimtų žmonių.
Antradienį D. Trumpas užsipuolė Somalyje gimusią demokratę Kongreso narę Ilhan Omar iš Minesotos, pavadindamas ją ir jos draugus „šiukšlėmis“.
Šios jo remarkos buvo išsakytos tuo metu, kai Minesotoje tiriama rezonansinė sukčiavimo gaunant socialinės paramos išmokas byla, kurioje, valstiją valdant gubernatoriui Timui Walzui, keliasdešimt Somalio gyventojų, kaip įtariama, apgaudinėjo valstijos sistemą ir pasisavino šimtus milijonų dolerių.
I. Omar platformoje „X“ rašė, kad „manija“, kurią D. Trumpas rodo jos atžvilgiu, „kelia nerimą“ ir ji tikisi, kad jis gaus „pagalbą, kurios jam taip reikia“.
JAV žiniasklaida spėlioja, kad netrukus gali būti surengta Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) reidų, nukreiptų prieš Somalio migrantus Minesotos valstijos Mineapolio ir Sent Paulo miestuose. „The New York Times“ pranešė, kad tokios operacijos taikiniu būtų šimtai somaliečių, neturinčių tinkamų leidimų gyventi šalyje.
Minesotoje gyvena daugiau nei 60 tūkst. iš Somalio kilusių žmonių, kurių dauguma valstijoje gyvena legaliai. Tai yra didžiausia somaliečių bendruomenė Jungtinėse Valstijose.
