ICE sulaikytas ir kalintas britų politikos apžvalgininkas grįžta namo

Londone gyvenantį musulmoną Samį Hamdi ICE pareigūnai sulaikė spalio 26 d. Kalifornijos San Francisko tarptautiniame oro uoste, vyrui atvykus į JAV skaityti paskaitų.
Jo šeima, pirmadienį paskelbusi, kad JAV valdžia sutiko jį paleisti, ketvirtadienio rytą patvirtino, kad S. Hamdi skrenda namo.
„Su didžiuliu palengvėjimu pranešame, kad mūsų mylimas Sami skrenda namo į Jungtinę Karalystę, nes JAV valdžia sutiko leisti jam išvykti savanoriškai, be deportavimo įsakymo ir be jokių kaltinimų. Nors mes tuo džiaugiamės, norime pabrėžti, kad nė viena šeima neturėtų patirti to, ką patyrėme mes. Sami buvo Jungtinėse Valstijose su galiojančia viza, kai jį pagrobė ir sulaikė ICE, nors jokio nusikaltimo jis nepadarė“, – savo pareiškime sakė vyro šeima.
„Pastarąsias 18 dienų jis buvo įkalintas patalpoje su 80–90 kitų žmonių ir gyveno siaubingomis sąlygomis. Visa tai dėl to, kad Sami, kuris yra žurnalistas, politikos apžvalgininkas ir žmogaus teisių gynėjas, pasisakė prieš Izraelio vykdomą palestiniečių genocidą Gazoje. Sami neturėjo praleisti nė vienos nakties kalėjime“, – pabrėžė S. Hamdi artimieji.
Jo šeima sakė, kad vyras ir toliau gins palestiniečių teises.
„Laukdami, kol mūsų vyras, sūnus ir tėvas grįš į Didžiąją Britaniją, savo širdyse nešiojame visus ICE sulaikytus politinius kalinius“, – teigiama šeimos pareiškime.
„Jis niekada nebus įbaugintas ir nutildytas. JAV valdžia atšaukė jo vizą jam apie tai nepranešusi, ir tai panaudojo kaip pagrindą jį sulaikyti. Iš tikrųjų, jie kuo Sami apkaltinti – jis buvo persekiojamas dėl savo teisiškai saugomos žodžio laisvės. Antraip jam nebūtų buvę pasiūlyta grįžti savanoriškai“, – teigė S. Hamdi artimieji.
Šeimos pareiškime pažymima, kad ji labai nerimauja dėl žodžio laisvės ateities JAV ir ragina Jungtinės Karalystės vyriausybę „persvarstyti savo požiūrį ir dėti daugiau pastangų, jog užtikrintų saugų savo piliečių išlaisvinimą, įskaitant atvejus, kai juos sulaiko sąjungininkai“.
Amerikos ir islamo šalių santykių tarybos (CAIR-CA) Kalifornijos skyrius, kurio teisininkai federaliniame teisme užginčijo S. Hamdi sulaikymą, teigė, kad vyras buvo sulaikytas dėl savo paramos Palestinai ir „nubaustas už Izraelio kritiką, o ne už kokius nors įtariamus nusižengimus“.
Pasak jo teisininkų komandos, S. Hamdi sutiko su pasiūlymu savanoriškai išvykti iš JAV po to, kai jam buvo pareikšti kaltinimai dėl vizos galiojimo termino pažeidimo.
Tačiau jie teigė, kad S. Hamdi niekada neturėjo būti sulaikytas, tvirtindami, kad JAV valdžia buvo spaudžiama „antimusulmoniškų ir proizraelietiškų ekstremistų“ jį suimti.
S. Hamdi yra pasaulinės rizikos ir žvalgybos bendrovės „The International Interest“ generalinis direktorius, taip pat britų televizijos kanalų kalbinamas analitikas ir politikos apžvalgininkas.
JAV pareigūnai anksčiau teigė, esą 35-erių S. Hamdi komentarai po palestiniečių grupuotės „Hamas“ 2023 m. spalio 7 d. išpuolio prieš Izraelį šlovino smurtą.
S. Hamdi lėktuvas Londono Hitrou oro uoste turėtų nusileisti ketvirtadienio popietę.
