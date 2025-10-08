Motinai ir močiutei – šiurpūs kaltinimai: ką tik gimusį mažylį palaidojo gyvą

Kaip teigiama, naujagimio lavonas aptiktas 2025-ųjų balandžio mėnesį Lenkijoje, Vakarų Pamario vaivadijoje, Rynicos kaime esančioje nuosavybės teritorijoje. Kaltinimai dėl nužudymo pateikti 31-erių motinai ir 54-erių močiutei.
Nustatyta, kad jaunesnė moteris sūnų pagimdė 2019–2020 metų sandūroje. O praėjus kelioms valandoms kartu su motina palaidojo jį gyvą savo namų teritorijoje. Gimdyvei buvo atlikta psichiatrinė ekspertizė, kurios išvadoje rašoma ji suvokti savo veiksmus ir juos kontroliuoti galėjo labai ribotai. Pasak ekspertų, kaltinamoji gali dalyvauti teismo procese padedant advokatui. Vietoje galimos laisvės atėmimo bausmės jai būtų skirtas gydymas.
Anksčiau neteista 31-erių moteris prisipažino įvykdžiusi nusikaltimą ir pateikė paaiškinimą. Tačiau taip pat anksčiau neteista jos 54-erių motina savo kaltę dėl anūko nužudymo neigia. Už tai abiems gali grėsti laisvės atėmimas iki gyvos galvos arba ne trumpesnė nei 15 metų laisvės atėmimo bausmė.
