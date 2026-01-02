Lenkija pirks 20 greitųjų traukinių

Tikimasi, kad pirmieji tokie traukiniai Lenkijos bėgius pasieks 2032-aisiais, o likusieji pagal užsakymą – per trejus vėlesnius metus.
Pasak „PKP Intercity“ vadovo Januszo Malinowskio (Janušo Malinovskio), pirmieji šie traukiniai užtikrins greitą susisiekimą tarp Varšuvos ir Lodzės, o vėliau jie sostinę sujungs su kitais didžiausiais šalies miestais, taip pat bus užtikrintas greitas susisiekimas su Berlynu per Ščeciną.
Skelbiama, jog naujasis traukinys bus maždaug 200 metrų ilgio. Jame bus dvi keleivių aptarnavimo klasės, baras arba restoranas, traukinys bus pritaikytas neįgaliesiems ir šeimoms su vaikais.
Naujausi komentarai