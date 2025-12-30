Tuskas: taika Ukrainoje jau artėja

D. Tuskas šias viltis išreiškė antradienį po pokalbių su Europos ir Kanados lyderiais pagal Berlyno formatą – diplomatinę iniciatyvą, kuria siekiama paspartinti taikos Ukrainoje procesą.
Pasak D. Tusko, šiose derybos dėl karo Ukrainoje pabaigos dalyvavo pagrindinių Europos šalių lyderiai, Kanados ministras pirmininkas Markas Carney, ES institucijų vadovai ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.
„Mes įvertinome šio pirmojo jau dabar labai rimtų derybų etapo, kuriame dalyvavo Ukrainos, Europos, Jungtinių Valstijų ir Kanados lyderiai, rezultatus“, – kalbėjo Lenkijos ministras pirmininkas.
„Taika jau artėja; nėra abejonių, kad įvyko dalykų, suteikiančių pagrindo tikėtis, jog šis karas gali baigtis – ir gana greitai; bet tai vis dar tik viltis, toli gražu ne 100 proc. užtikrintumas“, – sakė D. Tuskas, kurį citavo portalas „TVP World“.
Pasak Lenkijos ministro pirmininko, viltys užbaigti karą yra grindžiamos JAV pareiškimais apie pasirengimą prisidėti užtikrinant Ukrainos saugumą po taikos susitarimo pasirašymo, įskaitant galimą JAV karių buvimą palei sieną ar kontaktinę liniją su Rusija.
D. Tuskas pridūrė, kad taika taip pat reikalautų kompromiso iš Ukrainos teritorijų atžvilgiu, tačiau tai turėtų būti patvirtinta referendumu.
Jo teigimu, sprendimai dėl Ukrainos ir viso regiono ateities gali būti reikalingi netrukus, todėl būtinas koordinavimas tarp vyriausybės ir prezidento institucijos. D. Tuskas patvirtino gavęs Lenkijos prezidento kanceliarijos pranešimą apie neseniai įvykusią JAV, Ukrainos ir Europos lyderių vaizdo konferenciją, ir sakė, kad jo atstovai taip pat dalysis informacija apie antradienio derybas. Jis pridūrė, kad JAV administracija „teikia pirmenybę kontaktams su prezidentu, o Europoje, be abejo, pagrindine partnere laikoma vyriausybė“.
„Nėra vietos nuoskaudoms ar nepasitenkinimui, tai yra svarbus klausimas Lenkijos saugumui. Tikiuosi, kad bus surengtas skubus susitikimas su prezidentu“, – sakė D. Tuskas.
Sekmadienį Floridos valstijoje vykusios JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio derybos buvo vienos iš kelių pastarojo meto susitikimų siekiant taikos Ukrainoje. Abu lyderiai po jų kalbėjo apie padarytą pažangą, nors D. Trumpas pripažino, kad viena ar dvi keblios problemos liko neišspręstos.