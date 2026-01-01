Tuskas palinkėjo europiečiams būti kaip Lenkija

Tarp priežasčių, dėl kurių didžiuojasi Lenkija, D. Tuskas paminėjo „saugią ir tvirtą rytinę sieną“ bei „atsakingą ir griežtą prieglobsčio politiką, padėjusią daugiau nei 90 proc. sumažinti mūsų sienas kertančių migrantų skaičių“. D. Tusko teigimu, tai yra pavyzdys, kuriuo turėtų sekti visa Europa.
Jis taip pat paminėjo didžiausios modernios armijos Europos Sąjungoje kūrimą, siekiant kad Lenkija ir Europa būtų apsaugotos nuo Rytų.
D. Tuskas kalbėjo ir apie veiksmingą bei griežtą kovos su nusikalstamumu politiką, padedančią Lenkijai „medžioti nusikaltėlius, įskaitant Rusijos atsiųstus diversantus“.
Lenkijos premjeras citavo žurnalo „Forbes“ reitingą, kuriame Varšuva pripažinta patraukliausiu Europos miestu, vertu aplankyti 2026 metais.
Lenkijos vyriausybės vadovas taip pat pranešė, kad pernai dėl „in vitro“ kompensavimo programos Lenkijoje gimė daugiau nei 8000 vaikų, vidutinis darbo užmokestis išaugo beveik dešimčia procentų, o Lenkijos bendrasis vidaus produktas viršijo 1 trilijoną JAV dolerių.
„Esame antroje vietoje Europoje pagal mažiausią nedarbą ir didžiausią ekonomikos augimą“, – sakė D. Tuskas ir pridūrė, kad infliacija smarkiai sumažėjo.
Jis taip pat paminėjo solidarumą su dviem milijonais ukrainiečių, atvykusių į Lenkiją, kai Rusija užpuolė Ukrainą.
„Lenkija yra dinamiškas logistikos centras, jungiantis Europą, turintis sparčiausiai augančią kelių ir geležinkelių infrastruktūrą“, – tęsė D. Tuskas.
Ir galiausiai kaip paskutinę priežastį didžiuotis jis paminėjo „energetikos revoliuciją“, per kurią žaliosios energetikos plėtra Lenkijoje buvo didžiausia Europoje, bei įsipareigojimą statyti atomines ir jūrų elektrines.
„Turiu daugybę priežasčių didžiuotis Lenkija. O mano geriausi Naujųjų metų linkėjimai Europai ir europiečiams: būkite kaip Lenkija – gyvybingi, drąsūs ir saugūs. Sėkmės to siekiant“, – užbaigė D. Tuskas.
Naujausi komentarai