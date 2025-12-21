Į Odesos sritį nusitaikiusi Rusija smogė saulėgrąžų aliejaus saugykloms

Virtinė intensyvių Rusijos smūgių pastarosiomis savaitėmis sukėlė sumaištį pakrantės regione, Maskvos pajėgoms taikantis į tiltus, uostus ir nutraukiant elektros bei šilumos tiekimą tūkstančiams žmonių.
„Rusija vėl bando apriboti Ukrainos prieigą prie jūros ir blokuoti mūsų pakrantės regionus“, – pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Jis pridūrė, kad nurodė greitai įgyvendinti „laikinus infrastruktūros sprendimus, kad žmonės turėtų visus reikalingus išteklius“.
Maskva anksčiau pareiškė, kad išplės smūgius Ukrainos uostams, keršydama už atakas prieš jos naftos tanklaivius, pažeidžiančius tarptautines sankcijas.
„Šeštadienį anksti ryte buvo bombarduotas „Allseeds Black Sea“, didžiausias Ukrainos augalinio aliejaus terminalas“ Pivdenės uoste, naujienų agentūrai AFP pranešė „Allseeds“ prekybos direktorius ir vienas įkūrėjų Cornelis Vrinsas (Kornelis Vrinsas) ir pridūrė, kad vienas darbuotojas žuvo, o du buvo sužeisti.
Per šią ataką, kuri įmonei padarė didžiausią žalą nuo karo pradžios, buvo prarasti „tūkstančiai tonų saulėgrąžų aliejaus“, sakė vieno didžiausių Ukrainos sėklų aliejų prekybininkų atstovas.
Analitikų skaičiavimais, Ukraina, turinti didelį žemės ūkio sektorių, yra pirmaujanti pasaulyje saulėgrąžų aliejaus gamintoja, todėl išpuoliai prieš eksporto infrastruktūrą gali sukelti trikdžių rinkose ir sumažinti valstybės pajamas.
Ukraina penktadienį pranešė, kad Viduržemio jūros neutraliuose vandenyse smogė dar vienam sankcijas pažeidžiančiam Maskvos „šešėlinės laivyno“ tanklaiviui. Tai buvo pirmasis smūgis toje jūroje per beveik ketverius karo metus.
Anksčiau šį mėnesį Kyjivas taip pat smogė panašiems laivams Juodojoje jūroje.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas gruodžio pradžioje pareiškė, kad Rusija išplės smūgius Ukrainos uostams ir pagrasino visiškai blokuoti šalies prieigą prie jūros, jei ji toliau puls tanklaivius.