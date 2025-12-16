 Kremlius atmetė Merzo raginimą skelbti kalėdines paliaubas

2025-12-16 15:22
Marius Jakštas (ELTA)

Vokietijos kancleriui Friedrichui Merzui paraginus Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną sustabdyti karo veiksmus per šv. Kalėdas, Kremlius dar kartą patvirtino atmetantis paliaubas Ukrainoje. Apie tai antradienį pranešė Rusijos naujienų agentūros.

Kremlius atmetė Merzo raginimą skelbti kalėdines paliaubas / Scanpix nuotr.

„Mes norime taikos, paliaubų mes nenorime“, – kalbėjo jų cituojamas Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

D. Peskvoas aiškino, esą kalėdinės paliaubos tiesiog leistų Ukrainai atsikvėpti ir pasiruošti tolesniems karo veiksmams. Jo teigimu, Rusija nori užbaigti karą ir pasiekti savo tikslus.

F. Merzas į V. Putiną kreipėsi pirmadienį po Ukrainos, Europos ir JAV diplomatų derybų Berlyne dėl taikos plano, kuriuo siekiama užbaigti Rusijos 2022 m. vasario mėn. pradėtą karą Ukrainoje.

Pirmadienio vakarą priimtoje deklaracijoje Europos lyderiai paragino suformuoti daugianacionalines pajėgas, kuriuos užtikrintų, kad būtų paliaubų laikomasi paliaubų po jų įsigaliojimo.

Rusijos atstovai derybose Berlyne nedalyvavo. Pasak D. Peskovo, Kremlius teksto apie saugumo garantijas Ukrainai dar nematė, o žiniasklaidos pranešimų apie tai nekomentuos.

Kaip skelbta anksčiau, Europos šalių ir institucijų lyderiai pirmadienį paskelbė bendrą pareiškimą dėl Ukrainos, kuriame sutiko, kad Ukrainos saugumo, suvereniteto ir klestėjimo užtikrinimas yra svarbi bendro euroatlantinio saugumo dalis. Jie taip pat akcentavo, kad Ukraina ir jos žmonės nusipelnė nepriklausomos ir suverenios ateities be Rusijos agresijos grėsmės.

