ISW: Rusija nesutiks su taika, jei negalės visiškai kontroliuoti Ukrainos

„Kremlius nuolat tvirtina, kad atmes bet kokias taikos sutartis, siūlančias Ukrainai patikimas saugumo garantijas, ir labai mažai tikėtina, kad sutiks su susitarimu, kuriame būtų kokių nors nuostatų, užtikrinančių Ukrainos teritorinį vientisumą“, – sakoma naujausioje ISW ataskaitoje.
JAV analitikai priėjo prie tokių išvadų, išanalizavę naujausias Ukrainos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos lyderių derybas, vykusias gruodžio 15 d. Berlyne.
Pasak ISW analitikų, Kremlius akivaizdžiai atmetė patikimų saugumo garantijų Ukrainai suteikimą, kaip numatyta JAV siūlomame 28 punktų taikos plane.
Be to, Rusija ir anksčiau dėjo pastangas, kad Ukraina padarytų jai nepriimtinas teritorines nuolaidas, atiduotų Rusijai ir įtvirtintą Ukrainos gynybos liniją Donecko srityje, kuria nuo 2014 m. remiasi Ukrainos gynyba.
„Ukrainos vertingiausios gynybos linijos perdavimas Kremliui suteiktų Rusijai palankesnes pozicijas ateityje atnaujinti agresiją pietvakarių ir vidurio Ukrainoje“, – sakoma pranešime.
ISW ir toliau vertina, kad Rusija, siekdama savo deklaruojamo tikslo – užgrobti visą Ukrainą, – naudosis politinėmis ir karinėmis priemonėmis, „todėl mažai tikėtina, kad sutiks su taikos susitarimu ar saugumo garantijomis, nesuteikiančiomis Rusijai visiškos Ukrainos kontrolės vidutinės trukmės ir ilgalaikėje perspektyvoje“.