Žiniasklaida: JAV saugumo garantijų Ukrainai pasiūlymas galioja tik ribotą laiką

Šis pasiūlymas, pasak „Politico“, yra kol kas tvirčiausias ir aiškiausias įsipareigojimas dėl Ukrainos saugumo, kurį JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija yra pateikusi, bet jis yra susijęs su ultimatumu „tarp eilučių“: priimkite jį dabar, nes vėlesnė versija tokia dosni jau nebus.
Pasiūlymas dėl vadinamųjų „5-ojo straipsnio pobūdžio“ garantijų buvo pateiktas po ilgų derybų tarp specialiojo pasiuntinio Steve'o Witkoffo, prezidento D. Trumpo žento ir patarėjo Jaredo Kushnerio bei Ukrainos ir Europos pareigūnų Berlyne, Vašingtonui mėginant spausti Kyjivą sutikti su sąlygomis, kurios, jo įsitikinimu, galėtų užbaigti karą.
Nerimaudami dėl galimo Rusijos puolimo atnaujinimo ateityje, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir daugelis Europos lyderių siūlomam susitarimui iškėlė sąlygą: jame privalo būti aiškios JAV saugumo garantijos.
„Politico“ teigimu, panašu, kad naujausiu JAV pasiūlymu stengiamasi nuraminti šį nuogąstavimą, bet kartu ir paskatinti V. Zelenskį greitai reaguoti.
„Šio susitarimo pagrindas iš esmės yra labai tvirtos garantijos, panašios į 5 straipsnį“, – sakė aukštas JAV pareigūnas, kurį cituoja „Politico“.
„Šių garantijų pasiūlymas amžinai negalios. Jos siūlomos dabar, jei bus pasiektas tinkamas susitarimas“, – pridūrė jis.
JAV prezidentas pirmadienį pareiškė manantis, kad taikos proceso dalyviai padarė didelę pažangą siekdami sudaryti susitarimą dėl karo Ukrainoje pabaigos.
„Manau, kad dabar esame arčiau nei bet kada anksčiau“, – žurnalistams Baltuosiuose rūmuose sakė D. Trumpas.
Paklaustas, ar saugumo garantijų pasiūlymas turi nustatytą terminą, jis sakė, kad „terminas yra tada, kai galėsime tai padaryti.“
Savaitgalio derybos Berlyne daugiausia buvo skirtos saugumo garantijų, kurias JAV ir Europa suteiktų Ukrainai, detalėms aptarti, bet jose taip pat buvo kalbama apie teritoriją ir kitus klausimus.
„Politico“ teigimu, JAV pusė mano, kad Rusija sutiks su tokiomis sąlygomis galutiniame susitarime, taip pat leis Ukrainai prisijungti prie Europos Sąjungos.
„Manome, kad galutiniame susitarime rusai sutiks su visais šiais dalykais, kurie leis sukurti stiprią ir laisvą Ukrainą. Rusija galutiniame susitarime nurodė, kad yra atvira Ukrainos stojimui į ES“, – sakė antrasis su „Politico“ anonimiškai kalbėjęs JAV pareigūnas.
„Politico“ pažymi, kad tokios JAV viltys gali būti pernelyg optimistiškos, atsižvelgiant į tai, kad ligšiolinėse derybose Kremlius nebuvo linkęs dėl nieko nesuleisti, o nuomonės dėl naujų pasiūlymų, kurie Europoje buvo diskutuojami pastaruosius keletą dienų, Maskva taip pat dar neišreiškė.
ELTA primena, kad pirmadienį Berlyne V. Zelenskis derėjosi su Amerikos delegacija, vadovaujama JAV specialiojo atstovo S. Witkoffo ir D. Trumpo žento J. Kushnerio. Po derybų V. Zelenskis pabrėžė, kad šalys laikosi skirtingų pozicijų teritoriniu klausimu ir patikslino, kad per šias derybas Amerikos delegacija pateikė Rusijos poziciją bei nekėlė jokių reikalavimų Ukrainai.
Pasak Ukrainos prezidento, susitarta, jog aptartas garantijas patvirtins Jungtinių Amerikos Valstijų Kongresas ir jose bus numatytos panašios garantijos, kaip ir NATO sutarties 5 straipsnyje.