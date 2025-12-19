Karališkuose rūmuose – nerimas: princesei gali prireikti plaučių transplantacijos

52 metų princesė dar 2018 metais buvo diagnozuota plaučių fibrozė. Tai progresuojanti liga, kurios metu plaučiuose susidaro randinis audinys, dėl kurio jie tampa standūs, sunkėja kvėpavimas ir deguonies patekimas į kraują, skelbia BBC.
Pasak rūmų, rudenį atlikti tyrimai parodė „aiškų sveikatos būklės pablogėjimą“. Oslo universitetinės ligoninės kvėpavimo ligų skyriaus vadovas Are Martinas Holmas penktadienį teigė: „Artėjame prie momento, kai plaučių transplantacija taps būtina.“
Pati princesė Mette-Marit Norvegijos nacionaliniam transliuotojui NRK sakė, kad liga vystosi „greičiau, nei ji tikėjosi“.
Kol kas dar nepriimtas sprendimas, ar ji bus įtraukta į transplantacijos laukiančiųjų sąrašą, teigė gydytojas A. M. Holmas. Tačiau rūmai pranešė, kad gydytojai jau pradėjo procesą, reikalingą jos tinkamumui plaučių transplantacijos operacijai įvertinti.
Vietos žiniasklaida skelbia, kad Norvegijoje plaučių transplantacijos paprastai laukia nuo 20 iki 40 pacientų, o jei princesė būtų įtraukta į sąrašą, jai nebūtų taikomos jokios išimtys ar privilegijos.
Nors šiuo metu ji dar nėra donorų laukimo sąraše, gydytojas Holmas teigė, kad medicinos komanda „atlieka visus būtinus pasirengimus, kad transplantacija būtų įmanoma, kai ateis tam tinkamas laikas“.
Karališkieji rūmai taip pat nurodė, kad princesė turi „vis didesnį poilsio poreikį“ ir laikosi specialiai pritaikytos fizinio aktyvumo programos.
Nepaisant to, Mette-Marit išreiškė „tvirtą norą ir toliau vykdyti savo pareigas“. Rūmai pranešė, kad jos oficialios veiklos ir renginiai bus pritaikyti atsižvelgiant į sveikatos būklę.
Gydytojas Holmas žurnalistams paaiškino, kad plaučių fibrozė yra „pavojinga liga“, kurios sunkumą ne visada galima iš karto pastebėti.
Ramybės būsenoje žmogus gali kvėpuoti gana normaliai, tačiau fizinio krūvio metu – pavyzdžiui, sportuojant – plaučiai „nebespėja atlikti savo funkcijos“.
Princesės vyras, Norvegijos kronprincas Haakonas, būsimasis šalies karalius, sėdėjo šalia jos interviu metu NRK televizijai. Jis pasakojo, kad žmona gali atrodyti „visiškai gerai“, kai sėdi ramiai, tačiau jis vis dažniau pastebi jos kvėpavimo sunkumus.
Jis taip pat teigė, kad princesė turi mažiau energijos ir dažniau serga.
Kartu žygiuoti pėsčiomis ar slidinėti – veiklos, kurias pora labai mėgo – dabar jau nebeįmanoma, pridūrė kronprincas.
Mette-Marit sakė, kad vien mintis apie transplantaciją yra emociškai sunki, nes ji žino, jog tai susiję su didelėmis rizikomis.
Sėkminga transplantacija priklauso nuo daugelio veiksnių, įskaitant tinkamo donoro suradimą ir tai, ar organizmas neatmes naujo organo.
Gydytojas Holmas pabrėžė, kad plaučių transplantacija laikoma paskutine išeitimi. Ji atliekama tik tuomet, kai žmogus yra labai sunkios būklės ir jo gyvenimo trukmė yra smarkiai sutrumpėjusi.
Žinia apie princesės blogėjančią sveikatą pasirodė praėjus keliems mėnesiams po to, kai jos vyriausias sūnus buvo apkaltintas 32 nusikalstamomis veikomis, tarp jų – keturiais išžaginimo atvejais.
28 metų Marius Borg Høiby neigia rimčiausius kaltinimus, tačiau, pasak jo advokato Petaro Sekuličiaus, rugpjūtį naujienų agentūrai „Reuters“ jis teigė planuojantis prisipažinti dėl kai kurių lengvesnių nusikaltimų, kai prasidės teismo procesas.
Marius Borg Høiby yra Norvegijos sosto įpėdinio posūnis, tačiau jis neturi jokio karališko titulo ir neatlieka oficialių pareigų.
Naujausi komentarai