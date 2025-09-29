Veria širdį: Kate Middleton buvo priversta atskleisti svarbią žinią vaikams anksčiau laiko

Kate Middleton tikėjosi atidėti vėžio diagnozės atskleidimą, ypač siekdama apsaugoti savo vaikus, princą George'ą, princesę Charlotte ir princą Louisą, nuo emocinio poveikio. Tačiau, pasak artimų šaltinių, didėjančios spekuliacijos internete ir sąmokslo teorijos privertė ją prabilti anksčiau nei buvo planuota, rašoma užsienio žiniasklaidoje.
Karališkosios šeimos ekspertė Katie Nicholl teigė, kad Velso princesė Kate dar pati nebuvo susitaikiusi su žinia, kai pajuto spaudimą pranešti apie tai prabilti viešai.
Savo vaizdo žinutėje praėjusį kovą Kate paaiškino, kad prireikė laiko pasikalbėti su George'u, Charlotte ir Louisu taip, kad jie suprastų, ir juos patikinti, kad jai viskas bus gerai. „Internete buvo tiek daug spekuliacijų ir sąmokslo teorijų apie ją, kad ji neturėjo kito pasirinkimo“, – karališkosios šeimos ekspertė sakė žurnalui „OK! Magazine“.
Ji pridūrė: „Esu tikra, kad mažasis Louisas buvo per jaunas, kad suprastų, koks rimtas tai yra dalykas, ir Kate tikriausiai norėjo ilgiau apsaugoti vaikus.“ Tuo tarpu karališkosios šeimos ekspertas Duncanas Larcombe'as teigė: „Tikrai nėra nieko sudėtingiau nei paaiškinti savo vaikams, kad sergi vėžiu.“ „Tačiau susidaro įspūdis, kad Williamas ir Kate su tuo susidorojo tikrai gerai. Jie yra labai atsidavę tėvai ir niekas neatrodo įtempta ar nepatogu su jų vaikais. „Visi trys yra akivaizdžiai labai mylimi. Jie yra tikras savo tėvų pasididžiavimas.“
