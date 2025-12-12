Išaugus sergamumui gripu – gydytojo perspėjimas: šių simptomų griežtai negalima ignoruoti

Nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS) jau paskelbė, kad ruošiasi precedento neturinčiai gripo bangai šią žiemą. Naujausi duomenys rodo, jog gripu sergantys pacientai šiuo metu užima tiek ligoninių lovų, kiek jų turi net trys ligoninių tinklai kartu sudėjus.
Dr. Donald Grant, šeimos gydytojas ir vyresnysis klinikinis patarėjas „The Independent Pharmacy“, teigia, kad masinis sergamumas gripu gali tapti pavojingais spąstais.
„Kai aplink visi serga, žmonės linkę nuvertinti savo simptomus ir galvoti, kad tai – tik dar vienas peršalimas. Tačiau kai kurie požymiai gali rodyti gyvybei pavojingas komplikacijas“, – įspėjo gydytojas.
Jis pabrėžia, kad ne visi simptomai yra „normalūs“ net ir sergant gripu, o kai kurie iš jų turėtų paskatinti nedelsiant kreiptis į medikus.
1. Dusulys ar skausmas krūtinėje
Dusulys ir krūtinės skausmas neretai nurašomi nuovargiui ar kosuliui, tačiau gydytojas pabrėžia – tai vienas pavojingiausių signalų.
„Jei gripą lydi dusulys ar skausmas krūtinėje, tai gali reikšti, kad infekcija progresuoja ir vystosi rimtos komplikacijos, pavyzdžiui, plaučių uždegimas“, – sakė dr. Grant.
Plaučių uždegimas – tai gyvybei pavojinga būklė, kai plaučių alveolės prisipildo skysčio ar pūlių, todėl žmogui tampa sunku kvėpuoti.
Be dusulio, dažnai pasireiškia:
-
kosulys su geltonomis ar žaliomis gleivėmis;
-
aukšta temperatūra;
-
stiprus nuovargis;
-
sumišimas;
-
švokštimas.
Gydytojas atkreipė dėmesį, kad dusulys taip pat gali signalizuoti apie širdies problemas. Gripas sukelia didelį stresą organizmui – pakyla pulsas, keičiasi kraujospūdis, padidėja širdies apkrova. Britų širdies fondas nurodo, kad širdies smūgių rizika padidėja gripo metu ir iškart po jo, ypač vyresniems žmonėms.
2. Karščiavimas, trunkantis ilgiau nei penkias dienas
Staiga prasidėjęs aukštas karščiavimas yra įprastas gripo požymis, tačiau jis neturėtų užsitęsti ilgiau nei kelias dienas.
„Paprastai gripo karščiavimas pasiekia piką po trijų dienų ir palaipsniui mažėja. Jei aukšta temperatūra išlieka ilgiau nei penkias dienas arba ima kilti, tai jau yra rimtas įspėjimas“, – sakė gydytojas.
Užsitęsęs karščiavimas gali rodyti:
-
bakterinę infekciją;
-
plaučių uždegimą;
-
kraujo užkrėtimą (sepsį).
Sepsis – itin pavojinga būklė, kai organizmas pernelyg stipriai reaguoja į infekciją, o tai gali sukelti organų nepakankamumą ir mirtį.
3. Dehidratacija ir negalėjimas išlaikyti skysčių
Gripo metu organizmas netenka daug skysčių dėl prakaitavimo, greito kvėpavimo, vėmimo ar viduriavimo. Tačiau dr. Grant pabrėžia, kad normalus gripas paprastai nesukelia ilgalaikio negalėjimo gerti.
„Jei žmogus nuolat vemia ar viduriuoja ir negali išlaikyti net nedidelio kiekio skysčių, tai gali reikšti rimtesnę virškinamojo trakto infekciją“, – sakė jis.
Dehidratacijos požymiai:
-
stiprus troškulys;
-
tamsus šlapimas;
-
retas šlapinimasis;
-
galvos svaigimas;
-
sausa burna ir lūpos.
Sunki dehidratacija gali sukelti elektrolitų disbalansą, kuris pavojingas inkstams, širdžiai ir smegenims.
4. Sumišimas, koncentracijos stoka ar neįprastas mieguistumas
Nors nuovargis sergant gripu yra normalus, sumišimas ar sąmonės pokyčiai – ne.
„Gripas gali išsekinti, bet jis neturėtų sukelti sumišimo, dezorientacijos ar rimtų kognityvinių sutrikimų“, – aiškino dr. Grant.
Tokie simptomai gali reikšti:
-
pavojingai žemą deguonies kiekį kraujyje;
-
sepsį;
-
sunkią dehidrataciją.
Harvardo sveikatos ekspertai pažymi, kad gripas gali pavojingai sumažinti deguonies tiekimą širdžiai, ypač žmonėms su nediagnozuota ateroskleroze, o tai gali baigtis staigia mirtimi.
5. Simptomai pagerėja, o tada staiga pablogėja
Jei po kelių dienų pradėjote jaustis geriau, tačiau vėliau būklė staiga pablogėjo, tai nėra normalu.
„Staigus simptomų sugrįžimas dažnai rodo bakterines komplikacijas, tokias kaip bronchitas“, – teigė gydytojas.
Bronchitas pasireiškia:
-
stipriu kosuliu su gleivėmis;
-
krūtinės skausmu;
-
švokštimu;
-
dusuliu.
Nors dažniausiai jis nėra mirtinas, rizikos grupėms – senjorams, vaikams, lėtinėmis ligomis sergantiems žmonėms – jis gali būti pavojingas.
6. Labai stiprus ar neįprastas raumenų skausmas
Raumenų skausmai yra vienas dažniausių gripo simptomų, tačiau ypač stiprus, nepakeliamas skausmas – rimtas perspėjimas.
„Jei raumenų skausmas tampa toks stiprus, kad sunku judėti ar atlikti kasdienius veiksmus, tai gali būti reta, bet pavojinga komplikacija – rabdomiolizė“, – įspėjo dr. Grant.
Rabdomiolizė – tai būklė, kai raumenų audinys pradeda irti, o į kraują patenka toksinės medžiagos, galinčios sukelti:
-
inkstų nepakankamumą;
-
širdies ritmo sutrikimus;
-
mirtį.
Tokiais atvejais yra būtina skubi medicininė pagalba, nedelsiant reikalaujanti gydymo ligoninėje.
