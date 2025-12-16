 Dvylikametė mergaitė sulaikyta dėl jaunesnės draugės nužudymo

Dvylikametė mergaitė sulaikyta dėl jaunesnės draugės nužudymo

2025-12-16 17:20
BNS inf.

Jelenia Guros mieste Lenkijos pietvakariuose po 11-metės mergaitės nužudymo sulaikyta 12-metė tos pačios pradinės mokyklos moksleivė, pranešė pareigūnai.

Dvylikametė mergaitė sulaikyta dėl jaunesnės draugės nužudymo
Dvylikametė mergaitė sulaikyta dėl jaunesnės draugės nužudymo / Asociatyvi Pixabay nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Apie tai antradienį skelbia Lenkijos radijas.

Aukos kūnas buvo rastas gruodžio 15-ąją už mokyklos, kurią lankė abi mergaitės, žaidimų aikštelės netoli upelio. Ji buvo subadyta peiliu ir policija rado peilį, kuris, manoma, buvo panaudotas nusikaltimui.

12-metė įtariamoji, lankiusi tą pačią mokyklą, buvo sulaikyta dėl įtarimo nužudymu.

Naujausiais duomenimis, teismas davė sutikimą apklausti mergaitę.

Tyrėjai dar nenustatė šio išpuolio motyvo.

Jelenia Guros meras Jerzy Luzniakas paskelbė gedulo laikotarpį ir paragino gyventojus atšaukti arba atidėti artėjančius kultūros, sporto ir pramogų renginius, o bendruomenę – su pagarba paminėti šią tragediją.

Švietimo ministrė Barbara Nowacka pagyrė mokyklą už greitą reagavimą į krizę ir patvirtino, kad siekiant geriau apsaugoti moksleivius svarstoma galimybė peržiūrėti sveikatos ir saugos taisykles.

Šiame straipsnyje:
Lenkija
nužudyta mergaitė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų