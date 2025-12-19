Donaldas Trumpas atsisako atmesti karo su Venesuela galimybę

„Aš to neatmetu, ne“, – ketvirtadienį telefonu duotame interviu televizijai „NBC News“ sakė D. Trumpas.
JAV prezidentas taip pat atsisakė pasakyti, ar nori nuversti Venesuelos lyderį Nicolas Maduro (Nikolą Madurą). Pats Venesuelos autoritarinis kairiųjų pažiūrų prezidentas sako, kad Vašingtonas nori režimo pasikeitimo Karakase.
„Jis tiksliai žino, ko aš noriu, – atsakė D. Trumpas. – Jis žino geriau nei bet kas kitas.“
JAV pajėgoms praėjusią savaitę perėmus iš Pietų Amerikos šalies išplaukusio naftos tanklaivio kontrolę, D. Trumpas sakė, kad bus perimami ir kiti tanklaiviai.
JAV karinį buvimą Karibų jūros regione pastaraisiais mėnesiais gerokai padidinęs D. Trumpas privertė pasaulį spėlioti, kokie tiksliai yra jo galutiniai tikslai dėl Venesuelos.
JAV prezidentas yra apkaltinęs N. Maduro vadovaujant „narkoteroristų“ karteliui, o amerikiečių pajėgos nuo rugsėjo sudavė daugybę smūgių įtariamiems narkotikų kontrabandininkų laivams Karibų jūroje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje. Per šiuos smūgius žuvo per 100 žmonių.
D. Trumpas taip pat ne vieną savaitę tvirtina, kad „netrukus“ pradės sausumos smūgius prieš narkotikų prekeivius.
Tačiau šią savaitę JAV prezidentas sutelkė dėmesį į Karakaso naftą, o Venesuela turi didžiausias pasaulyje įrodytas „juodojo aukso“ atsargas.
Baltųjų rūmų šeimininkas tvirtino, kad JAV armada „tik didės“, kol Venesuela grąžins „Jungtinėms Amerikos Valstijoms visą naftą, žemę ir kitą turtą, kurį anksčiau iš mūsų pavogė“. Pasak stebėtojų, jis, matyt, turėjo omenyje šalies naftos pramonės nacionalizavimą.
„Jie paėmė visas mūsų energijos (išteklių gavybos) teises, paėmė visą mūsų naftą, ir tai buvo ne taip seniai, ir mes norime tai susigrąžinti“, – trečiadienį pareiškė D. Trumpas.
Naujausi komentarai