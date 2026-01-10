Trumpo planas dėl Venesuelos naftos susidūrė su įmonių skepticizmu

Tačiau naftos bendrovių vadovai pripažino, kad D. Trumpo idėjai reikia papildomų priemonių, nes priešingu atveju, jei nebus reformų, JAV prezidento pasiūlymas nėra vertas investicijų.
Baltųjų rūmų šeimininkas pramonės lyderiams sakė, kad jo administracija, o ne Karakasas, spręs, kurioms įmonėms bus leista veikti Venesueloje, o kurioms ne.
Susitikimas surengtas po to, kai praėjusią savaitę JAV pajėgos įvykdė operaciją, kurios metu sučiupo Venesuelos prezidentą Nicolas Maduro (Nikolą Madurą) ir nugabeno jį į Niujorką.
„Mes ketiname priimti sprendimą dėl to, kurios naftos kompanijos įeis (...), (mes) ketiname sudaryti susitarimą su kompanijomis“, – sakė JAV prezidentas.
Pasak jo, valdant N. Maduro, užsienio bendrovės Venesueloje neturėjo realios apsaugos.
„Tačiau dabar esate visiškai saugūs. Tai visai kita Venesuela“, – pridūrė D. Trumpas.
Susitikimo metu respublikonas teigė, jog įmonės turės tiesiogiai tartis su jo administracija, taip signalizuodamas, kad Vašingtonas sieks pašalinti Karakasą iš sprendimų dėl savo išteklių eksploatavimo.
Tačiau naftos milžinės „ExxonMobil“ generalinis direktorius Darrenas Woodsas (Darenas Vudsas) išreiškė skepticizmą, teigdamas, kad bendrovės prieš grįždamos dirbti Venesueloje norėtų matyti dideles reformas šalies viduje.
„Mūsų turtas ten buvo areštuotas du kartus, todėl galite įsivaizduoti, kad norint patekti į šią šalį trečią kartą, reikėtų gana didelių pokyčių“, – sakė jis.
„Jei pažvelgtume į šiandien Venesueloje egzistuojančias teisines ir komercines konstrukcijas ir sistemas, šiandien šioje šalyje neįmanoma investuoti“, – pridūrė D. Woodsas.
Po N. Maduro sučiupimo D. Trumpas neslėpė, kad Venesuelos naftos kontrolė buvo pagrindinė jo veiksmų priežastis.
Sesijos pradžioje jis pasakė, kad derybos bus sutelktos į tai, kaip JAV įmonės galėtų greitai atstatyti Venesuelos naftos infrastruktūrą ir padidinti gamybą milijonais barelių per dieną.
Susitikime dalyvavo JAV viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas), valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) ir energetikos sekretorius Chrisas Wrightas (Krisas Raitas), taip pat tokių bendrovių kaip „Chevron“, „ExxonMobil“, „ConocoPhillips“, „Halliburton“, „Valero“, „Marathon“, „Shell“, „Trafigura“, „Vitol Americas“, „Vitol Americas“, ‚Repsol‘ ir „Shell“ atstovai.
