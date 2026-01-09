Žurnalistas: Kremliuje po Maduro pagrobimo – baimė ir neapykanta

Žurnalistas pažymi, kad Maskva Venesuelos atžvilgiu buvo akivaizdžiai bejėgė ir negalėjo užkirsti kelio diktatoriaus Nikolo Maduro pagrobimui. Todėl niekas pernelyg nesitikėjo, kad Kremlius nuspręs rizikuoti tiesiogiai priešintis amerikiečiams jų pačių „kiemelyje“.
Tačiau labiausiai Rusijos diktatorių išgąsdino tai, kas įvyko po N. Maduro pagrobimo. Vietoje to, kad visiškai sunaikintų visą Venesuelos valdantį režimą, kaip amerikiečiai savo laiku padarė Irake, šį kartą Vašingtonas pasirinko kitokią strategiją. Baltieji rūmai sutiko, kad šalį valdytų nuverstojo diktatoriaus viceprezidentė, išsaugodama visą senąjį aparatą, su sąlyga, kad dabar Venesuelos vyriausybė bendradarbiaus su Amerika.
„Trumpas sužadino baisiausią Putino košmarą“, – rašo K. Eggertas.
Jis pažymi, kad pagal standartinį „režimo pakeitimo“ scenarijų, kai iš valdžios pašalinami beveik visi aukščiausio ir vidurinio rango pareigūnai, provokuojamas galingas senųjų struktūrų pasipriešinimas: pareigūnai ir elitui draugiški verslininkai gina režimą, nes tikisi patys patirti problemų, jei pasikeis valstybės valdžia. Tačiau Venesueloje D. Trumpas parodė, kad po to, kai buvo pašalintas šalies vadovas, JAV yra pasirengusios derėtis su senaisiais pareigūnais.
Nors niekas Maskvoje nesitiki, kad Amerikos specialiosios pajėgos išsilaipins Raudonojoje aikštėje, D. Trumpo administracijos pasirengimas dirbti su žmonėmis, kurie dar vakar Venesueloje mindė demokratijos ir žmogaus teisių principus, tikrai turėtų nervinti V. Putiną.
„Rusijos lyderis gali rimtai susimąstyti, kas atsitiks, jei Trumpas praras kantrybę dėl Putino užsispyrimo ir melo ir nuspręs paremti kitus režimo veikėjus, „pasiūlydamas“ jį pašalinti. Tai bus nelengva, bet ir nėra neįmanoma“, – rašo žurnalistas.
K. Eggertas mano, kad visiškai tikėtinas scenarijus, pagal kurį JAV pažadės V. Putino aplinkai panaikinti sankcijas ir normalizuoti santykius mainais į protingą ir sąžiningą taikos susitarimą su Ukraina.
„Tai gali nuskambėti kaip fantazija. Bet Putinui tai skambės įtikinamai. Putinas vis labiau ieškos „vidinių priešų“, o jo slaptosios policijos pajėgos kai kuriuos iš jų „sukurs“, kad patenkintų valdovo poreikius. Tačiau milžiniškoje Rusijos biurokratijoje tai sukels tik dar daugiau baimės – ir potencialų norą atsikratyti Putino“, – apibendrina žurnalistas.
