2025-12-23 11:50
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Anot žiniasklaidos, dėl gedimo laikinai išjungtas Švedijos Forsmarko branduolinės elektrinės reaktorius. Šiuo metu gedimą bandoma pašalinti, naktį pranešė šalies žiniasklaida, remdamasi operatore „Vattenfall“.

Dėl gedimo Švedijoje išjungtas branduolinis reaktorius / Scanpix nuotr.

„Vattenfall“ portale nurodoma, kad tik praėjusią savaitę buvo baigti reaktoriaus techninės priežiūros darbai.

Švedijoje šiuo metu veikia trys branduolinės elektrinės su iš viso šešiais reaktoriais. Du jų yra Forsmarke, du Oskarshamne ir vienas Ringhalse. Kartu jie pagamina apie 30 proc. Švedijos elektros energijos. Forsmarko elektrinės, esančios už 130 km į šiaurę nuo sostinės Stokholmo, reaktorius 1 pradėjo veikti 1980 m.

Konservatorių vyriausybė ir ją remianti dešiniųjų populistų partija „Švedijos demokratai“ prieš prasidedant kadencijai 2022 m. rudenį susitarė plėsti branduolinę energetiką.

Švedijos vyriausybė branduolinę energetiką laiko lemiamu elementu siekiant klimatui draugiškesnės ateities.

Šiame straipsnyje:
Švedija
gedimas ae

