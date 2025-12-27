 Šiaurės šalyse siaučia stipri audra

yra žuvusių
2025-12-27 19:38
BNS inf.

Norvegijoje, Švedijoje ir Suomijoje siaučiant audrai „Johannes“, šeštadienį Švedijoje žuvo vienas žmogus, kurį užgriuvo nuvirtęs medis, pranešė valdžios institucijos.

Scanpix nuotr.

Švedijos meteorologijos ir hidrologijos institutas paskelbė perspėjimą dėl stipraus vėjo didžiajai šalies šiaurinės pusės daliai.

Žmogus žuvo netoli Kungsbergeto slidinėjimo kurorto centrinėje Švedijoje.

„Dėl audros medis užgriuvo ant vyro“, – AFP pranešė Jevleborgo policijos pareigūnas Matsas Lannas (Matsas Lanas). Jis pridūrė, kad tas vyras buvo nuvežtas į ligoninę, bet mirė nuo patirtų sužalojimų.

Švedijos naujienų agentūra TT pranešė, kad šalyje be elektros liko daugiau nei 40 000 namų. Suomijos visuomeninis transliuotojas „Yle“ pranešė, kad Suomijoje elektros neturi 33 000 namų.

Suomijos žiniasklaida pranešė, kad eismas Kitilės oro uoste Šiaurės Suomijoje turėjo būti sustabdytas, kai stiprus vėjas nustūmė keleivinį lėktuvą ir mažesnį lėktuvą nuo kilimo tako į sniego sankaupą. Nukentėjusių nebuvo.

Šiame straipsnyje:
Švedija
pūga
dingo elektra
sutriko traukinių eismas
Šiaurės šalys
žuvo žmogus
audra

