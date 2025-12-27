Šiaurės šalyse siaučia stipri audra

Švedijos meteorologijos ir hidrologijos institutas paskelbė perspėjimą dėl stipraus vėjo didžiajai šalies šiaurinės pusės daliai.
Žmogus žuvo netoli Kungsbergeto slidinėjimo kurorto centrinėje Švedijoje.
„Dėl audros medis užgriuvo ant vyro“, – AFP pranešė Jevleborgo policijos pareigūnas Matsas Lannas (Matsas Lanas). Jis pridūrė, kad tas vyras buvo nuvežtas į ligoninę, bet mirė nuo patirtų sužalojimų.
Švedijos naujienų agentūra TT pranešė, kad šalyje be elektros liko daugiau nei 40 000 namų. Suomijos visuomeninis transliuotojas „Yle“ pranešė, kad Suomijoje elektros neturi 33 000 namų.
Suomijos žiniasklaida pranešė, kad eismas Kitilės oro uoste Šiaurės Suomijoje turėjo būti sustabdytas, kai stiprus vėjas nustūmė keleivinį lėktuvą ir mažesnį lėktuvą nuo kilimo tako į sniego sankaupą. Nukentėjusių nebuvo.
