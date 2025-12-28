Šiaurės šalyse siautėjanti audra Švedijoje nusinešė trijų žmonių gyvybes

Skelbiama, kad tūkstančiai namų ūkių sekmadienį vis dar neturi elektros.
Audra siautėja didelėje šiaurinės Švedijos ir vakarinės Suomijos teritorijos dalyje.
Sekmadienį policija pranešė, kad Švedijos Hoforso apylinkėse žuvo 60-metis vyras, kurį mirtinai sužalojo virstantis medis.
Tai jau trečioji mirtis, siejama su Švedijoje siaučiančia audra.
Šeštadienį pranešta, kad pirmąja audros „Johannes“ auka tapo 50-metis vyras, žuvęs netoli Kungsbergeto slidinėjimo kurorto centrinėje Švedijoje.
Jevleborgo policijos atstovas Matsas Lannas (Matsas Lanas) naujienų agentūrai AFP agentūrai nurodė, kad ant vyro užgriuvo medis. Jis buvo nugabentas į ligoninę, bet mirė nuo sužalojimų.
Toliau į šiaurę esanti regioninė komunalinių paslaugų įmonė „Hemab“ pranešė, kad vienas jos darbuotojų žuvo per nelaimingą atsitikimą lauke.
Švedijos transliuotojas SVT teigė, kad ant šio darbuotojo taip pat užvirto medis.
Suomijoje naktį daugiau nei 85 tūkst. namų ūkių vis dar neturėjo elektros.
Energijos bendrovės perspėjo, kad remonto darbai gali užtrukti kelias dienas.
Tuo metu Švedijos naujienų agentūra TT pranešė, jog sekmadienio rytą šalyje be elektros vis dar buvo likę daugiau nei 40 tūkst. namų ūkių.
