Bangladeše po gaisro lūšnyne be namų liko tūkstančiai žmonių

Apie žuvusius žmones nepranešama.
Ugniagesiai sakė, kad jiems buvo sunku pasiekti gaisro vietą siauromis lūšnyno gatvelėmis.
Gaisras Korailo lūšnyne kilo antradienio vakarą ir buvo užgesintas trečiadienį, po 16 valandų, sakė Ugniagesių ir civilinės gynybos departamento pareigūnas Rashedas Bin Khalidas (Rašidas Bin Chalidas).
Departamento direktorius pulkininkas leitenantas Mohammadas Tajulas Islamas Chowdhury (Mohamadas Tadžulas Islamas Čauduris) sakė, kad sudegė ar apdegė maždaug 1,5 tūkst. lūšnų ir kad namų neteko tūkstančiai gyventojų.
Oficialiais duomenimis, Korailo lūšnyne gyvena apie 60 tūkst. šeimų; daugelis jų yra klimato pabėgėliai. Lūšnynas užima 65 ha Dakos Gulšano ir Bananio rajonuose, jį supa daugiaaukščių butų ir biurų pastatų kvartalai.
Namų netekę gyventojai nuolaužose ieškojo savo daiktų.
Dakoje, 2024 metų duomenimis, gyvena 10,2 mln. žmonių. Mieste yra šimtai lūšnynų, į kuriuos dėl skurdo, išnaudojimo ar klimato kaitos nulemtų nelaimių atsikelia žmonės iš kaimiškųjų Bangladešo vietovių. Lūšnynų gyventojai dirba rikšomis, kambarinėmis, valytojais.
Naujausi komentarai