Bangladešo teismas nuteisė buvusią premjerę dėl nusikaltimų žmoniškumui

78 metų Sh. Hasina nepaisė teismo nurodymo grįžti iš Indijos ir dalyvauti teismo procese dėl to, ar ji įsakė imtis mirtinų represijų prieš studentų vadovaujamą sukilimą, dėl kurio 2024 metų rugpjūtį ji buvo nušalinta nuo pareigų.
„Visi (...) nusikaltimų žmoniškumui kriterijai atitinka“, – paskelbė teisėjas Golamas Mortuza Mozumderis gausiai susirinkusiam teismui Dakoje, kurio posėdį tiesiogiai transliavo ir nacionalinė televizija.
Nušalinta Bangladešo premjerė Sh. Hasina valdžioje buvo nuo 2009 metų, tačiau pernai sausį buvo apkaltinta rinkimų klastojimu. Po to kilę universitetų studentų mitingai prieš valstybės tarnautojų įdarbinimo kvotas netrukus peraugo į kruvinus neramumus ir reikalavimus, kad premjerė atsistatydintų.
Rugpjūčio pradžioje ji paliko postą ir išvyko iš šalies, o protestuotojai šturmavo jos rezidenciją Dakoje.
Kariškiai po Sh. Hasinos pabėgimo sutiko su studentų reikalavimais, kad Nobelio premijos laureatas Muhammadas Yunusas vadovautų laikinajai vyriausybei.
Sh. Hasina nepaisė nurodymo grįžti iš Indijos į teismą, kuris aiškinosi, ar ji įsakė susidoroti su studentų vadovautomis demonstracijomis. Po nuosprendžio ji jį pavadino šališku ir politiškai motyvuotu.
