 Bangladešo teismas nuteisė buvusią premjerę dėl nusikaltimų žmoniškumui

Bangladešo teismas nuteisė buvusią premjerę dėl nusikaltimų žmoniškumui

2025-11-17 11:36
BNS inf.

Bangladešo teismas pirmadienį pripažino nušalintą ministrę pirmininkę Sheikh Hasiną kalta dėl nusikaltimų žmoniškumui ir skyrė jai mirties bausmę.

Bangladešo teismas nuteisė buvusią premjerę dėl nusikaltimų žmoniškumui
Bangladešo teismas nuteisė buvusią premjerę dėl nusikaltimų žmoniškumui / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

78 metų Sh. Hasina nepaisė teismo nurodymo grįžti iš Indijos ir dalyvauti teismo procese dėl to, ar ji įsakė imtis mirtinų represijų prieš studentų vadovaujamą sukilimą, dėl kurio 2024 metų rugpjūtį ji buvo nušalinta nuo pareigų.

„Visi (...) nusikaltimų žmoniškumui kriterijai atitinka“, – paskelbė teisėjas Golamas Mortuza Mozumderis gausiai susirinkusiam teismui Dakoje, kurio posėdį tiesiogiai transliavo ir nacionalinė televizija.

Nušalinta Bangladešo premjerė Sh. Hasina valdžioje buvo nuo 2009 metų, tačiau pernai sausį buvo apkaltinta rinkimų klastojimu. Po to kilę universitetų studentų mitingai prieš valstybės tarnautojų įdarbinimo kvotas netrukus peraugo į kruvinus neramumus ir reikalavimus, kad premjerė atsistatydintų.

Rugpjūčio pradžioje ji paliko postą ir išvyko iš šalies, o protestuotojai šturmavo jos rezidenciją Dakoje.

Kariškiai po Sh. Hasinos pabėgimo sutiko su studentų reikalavimais, kad Nobelio premijos laureatas Muhammadas Yunusas vadovautų laikinajai vyriausybei.

Sh. Hasina nepaisė nurodymo grįžti iš Indijos į teismą, kuris aiškinosi, ar ji įsakė susidoroti su studentų vadovautomis demonstracijomis. Po nuosprendžio ji jį pavadino šališku ir politiškai motyvuotu.

Šiame straipsnyje:
Bangladešas
nuteista premjerė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų