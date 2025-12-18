Žurnalisto telefone Baltarusijoje aptikta nauja šnipinėjimo programinė įranga

Apie šnipinėjimo programinės įrangos, pavadintos „ResidentBat“, egzistavimą „anksčiau nebuvo žinoma“, o šiemet ji buvo aptikta žurnalisto, kuris per apklausą turėjo atrakinti ir atiduoti telefoną Baltarusijos KGB agentams, mobiliajame telefone.
Skirtingai nuo kitų sekimo priemonių, kuriomis telefonus galima užkrėsti nuotoliniu būdu, pavyzdžiui, izraelietiškos „Pegasus“ programinės įrangos, „ResidentBat“ į įrenginį reikia įdiegti rankiniu būdu.
Įdiegus šią programą, ji suteikia prieigą prie telefono skambučių, įrašų, ekrano nuotraukų, žinučių iš užšifruotų programų, taip pat prie vietoje išsaugotų failų, teigė RSF.
„Naudodama tokias sekimo technologijas kaip „ResidentBat“, Baltarusijos valstybė vykdo sąmoningą represijų prieš nepriklausomą žurnalistiką strategiją“, – sakė RSF advokacijos ir pagalbos skyriaus vadovas Antoine'as Bernard'as.
Saugumo sumetimais RSF neatskleidė KGB apklausai pristatyto žurnalisto tapatybės.
Po kelių dienų antivirusinė programinė įranga pažymėjo įtartinus įrenginio komponentus, todėl buvo kreiptasi į vienos skaitmeninio saugumo nevyriausybinės organizacijos IT specialistus, kurie atliko ekspertizę.
Atkurti duomenys parodė, kad programinė įranga pirmą kartą buvo panaudota telefone per žurnalisto apklausą.
Tyrėjai taip pat padarė išvadą, kad „ResidentBat“ Baltarusijos KGB tikriausiai naudoja bent nuo 2021 metų kovo mėnesio, tačiau kol kas neaišku, kas sukūrė šią programinę įrangą.
Autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka Baltarusiją valdo daugiau kaip 30 metų ir užgniaužė bet kokią opoziciją.
RSF teigimu, nepriklausoma žurnalistika Baltarusijoje smarkiai slopinama, o žurnalistai susiduria su cenzūra, bauginimais, smurtu ir savavališkais sulaikymais.
Šiuo metu šalyje kalinama apie 30 žurnalistų – tai vienas didžiausių skaičių pasaulyje.
„Atrodo, kad pilietinės visuomenės stebėjimas tampa vis populiaresnis“, – teigiama RSF ataskaitoje ir raginama uždrausti šią technologiją tarptautiniu mastu.
Rugsėjo mėnesį Toronto universiteto Piliečių laboratorija nustatė, kad dviejų Kenijos filmų kūrėjų telefonuose po jų suėmimo gegužę buvo įdiegta šnipinėjimo programinė įranga „FlexiSPY“.
Praėjusių metų gruodį „Amnesty International“ taip pat apkaltino Serbijos valdžios institucijas įdiegus „NoviSpy“ šnipinėjimo programinę įrangą žurnalistų ir aktyvistų naudojamuose telefonuose.
