 Zelenskis pareiškė, kad grąžino aukščiausią Lenkijos apdovanojimą

Zelenskis pareiškė, kad grąžino aukščiausią Lenkijos apdovanojimą

2026-06-20 18:25
Ieva Venskevičiūtė (ELTA)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį pareiškė, kad grąžino aukščiausią Lenkijos apdovanojimą, kai Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis atšaukė jam suteiktą Baltojo erelio ordiną po kilusio ginčo dėl Antrojo pasaulinio karo žudynių.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / Sipa nuotr.

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„Mes manėme, kad 2023 m. suteiktas „Baltojo erelio ordinas“ buvo skirtas Ukrainos tautai ir mūsų kariuomenei. Būtent taip buvo sakyta tuo metu. Šiandien aš grąžinau šį ordiną Lenkijos prezidentui“, – socialiniuose tinkluose parašė V. Zelenskis.

Šiame straipsnyje:
Volodymyras Zelenskis
karolis nawrockis
apdovanojimas

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