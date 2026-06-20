„Mes manėme, kad 2023 m. suteiktas „Baltojo erelio ordinas“ buvo skirtas Ukrainos tautai ir mūsų kariuomenei. Būtent taip buvo sakyta tuo metu. Šiandien aš grąžinau šį ordiną Lenkijos prezidentui“, – socialiniuose tinkluose parašė V. Zelenskis.
Zelenskis pareiškė, kad grąžino aukščiausią Lenkijos apdovanojimą
2026-06-20 18:25
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį pareiškė, kad grąžino aukščiausią Lenkijos apdovanojimą, kai Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis atšaukė jam suteiktą Baltojo erelio ordiną po kilusio ginčo dėl Antrojo pasaulinio karo žudynių.
Volodymyras Zelenskis / Sipa nuotr.
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